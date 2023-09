SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jorge Jesus está pressionado após dois empates consecutivos no Al-Hilal. Um vídeo mostra torcedores do Al-Hilal vaiando o técnico português na saída do gramado. O time de Neymar ficou no 1 a 1 contra o Damac, time que ainda não venceu nenhum jogo neste Campeonato Saudita.

O time de Jorge Jesus vem de dois empates consecutivos. O Al-Hilal repetiu o placar de 1 a 1 na última segunda-feira, contra o Navbahor, na Liga dos Campeões Asiática.

Jorge Jesus responsabilizou a sequência de jogos pela má performance do Al-Hilal. O time já tem novo compromisso na próxima segunda-feira, pela Copa do Rei Saudita.

"Enfrentamos algumas dificuldades para impor o nosso ritmo. É a nossa terceira partida em seis dias. Alguns jogadores estão cansados", disse Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal.

DEMISSÃO AVALIADA

A passagem de Jorge Jesus pelo Al-Hilal pode ter um fim precoce. Dois meses após contratá-lo, o clube já considera rescisão contratual, de acordo com a emissora de TV 'Sport Italia'.

A diretoria está insatisfeita com a performance da equipe. Apesar da invencibilidade no Campeonato Saudita, o Al-Hilal perdeu a liderança no Al-Ittihad nesta rodada.

Algumas decisões do ex-técnico do Flamengo não agradaram internamente. Entre as decisões estão o fato de Neymar ter estreado como reserva diante do Al-Riyadh, e também as escolhas de atletas estrangeiros na primeira partida pela Liga dos Campeões Asiática.