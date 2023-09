SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 38 anos, Rafinha é muito mais do que um líder experiente e exemplo para os mais jovens dentro do elenco do São Paulo. O lateral é titular absoluto da posição, peça fundamental do time e vem mostrando que 'aguenta o tranco' da sequência de jogos mesmo já perto dos 40 anos.

Rafinha já soma 34 jogos na temporada, mais do que atuou pelo histórico Flamengo de 2019, por exemplo. O rompimento do ligamento do tornozelo o tirou de dez jogos no Paulistão, mas desde então ele só não esteve em dez das 41 partidas do Tricolor nas demais competições.

O lateral somou 50 jogos no ano passado e pode até ultrapassar a marca se atuar todas as partidas até o fim do ano. A tendência, no entanto, é que ele se aproxime, mas não ultrapasse o número.

As 50 partidas de 2022 foram um recorde na carreira do jogador. Antes disso, o lateral tinha somado 46 jogos nas temporadas 2007/08 e 2013/14 por Schalke 04 (ALE) e Bayern de Munique (ALE).

"Pode falar que tô nego veio, né? Me cuido bastante, não é fácil jogar uma partida desse nível, com essa intensidade, aos 38 anos. Me preparo bastante, hoje em dia não dá pra perder uma noite de sono. Eles até brincam comigo que eu estou ficando velho e chato. Faz parte. Fico feliz de estar podendo contribuir. Apesar de já ter 38 anos, me sinto bem ainda", comenta Rafinha.

DIFERENÇAS COM DORIVAL

A função exercida por Rafinha no São Paulo de Dorival acaba desgastando menos o jogador. O fato contribui para que o lateral esteja sempre em campo.

Rafinha faz uma espécie de terceiro zagueiro pela direita, sem tanta função de apoio ao ataque quando o Tricolor tem a bola. Sem a bola, o jogador fecha a lateral direita.

O esquema de Dorival privilegia as subidas pelo lado esquerdo com Caio Paulista na ala e Nestor livre para construir por dentro. O gol na final contra o Flamengo sai justamente em uma bola cruzada daquele setor.

"Rafinha tem mantido regularidade muito boa, algumas vezes atuando como atuou, 65 minutos no meio da semana. Tem dado resposta positiva, isso é fruto da dedicação de jogadores que são verdadeiros profissionais. Com a idade que está, suportando a carga de trabalho e sendo referência em tudo, na palavra, no gesto, mas também no treino. Teve crescimento muito grande e faz com que ele seja um dos jogadores mais confiáveis desse grupo", explica Dorival Jr..