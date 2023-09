PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio marcou no início e venceu o Palmeiras por 1 a 0, em Porto Alegre, na 24ª rodada do Brasileirão. O resultado faz com que ambos depositem esperanças no Corinthians para evitar que o líder Botafogo volte a abrir vantagem na tabela.

João Pedro fez o único gol na Arena do Grêmio, aos nove minutos de jogo.

Raphael Veiga, por sua vez, perdeu um gol na pequena área ainda no primeiro tempo. Ele parou em defesa à queima roupa de Grando com o pé. Depois, Gómez acertou o travessão nos acréscimos.

O Palmeiras ficou com um a mais na reta final. Villasanti levou o segundo amarelo aos 40 da segunda etapa e deixou o Grêmio com um a menos nos últimos minutos da partida.

O Tricolor gaúcho chegou aos 43 pontos e reassumiu a terceira colocação, colando no adversário e voltando a se aproximar do topo da tabela.

Já o Alviverde segue com 44, na vice-liderança, e pode ver o Botafogo se distanciar. Depois ter a vantagem diminuída para sete pontos, o líder pode chegar a 54, abrindo dez de vantagem em caso de vitória na Neo Química Arena.

O Palmeiras volta a campo na quinta (28) para enfrentar o Boca, na Bombonera, pela ida da semifinal da Libertadores. O próximo compromisso do Grêmio será no sábado que vem (30) contra o Fortaleza, pela 25ª rodada do Brasileiro.

O JOGO

O Grêmio começou em cima e inaugurou cedo o placar. O time da casa povoou o campo de ataque, encurtou os espaços do adversário e chegou ao gol em uma triangulação pelo lado direito - na única finalização certa do time antes do intervalo.

O Palmeiras acordou, saiu para o jogo e quase empatou com Endrick. Os comandados por Abel se livraram da pressão inicial, neutralizaram a criação dos mandantes e passaram a controlar as ações, invertendo o domínio da partida.

Gabriel Grando protagonizou uma defesa milagrosa para manter o Tricolor em vantagem. A equipe passou a ficar recuada, apostando em contra-ataques, e ainda perdeu Rodrigo Ely no primeiro tempo, que sentiu sozinho e foi substituído por Uvini.

Endrick foi o destaque do Palmeiras no 1º tempo. Titular na vaga de Rony, a joia palmeirense foi muito acionada e comandou as jogadas junto de Veiga, enquanto Artur teve atuação apagada.

A intensidade da partida diminuiu após o intervalo. Os visitantes seguiram tendo a posse e comandando as iniciativas, mas não conseguiram concluir as jogadas na frente mesmo com as mudanças de Abel para colocar fôlego novo no time.

O Palmeiras foi para o tudo ou nada em busca do empate, que não veio mesmo com a vantagem numérica em campo e as blitzes ofensivas nos minutos derradeiros. O Alviverde correu contra o relógio em busca do empate e acertou o travessão no apagar das lizes, mas o placar não foi mais alterado.

DESTAQUES

1x0. Aos 9, João Pedro triangulou com Villasanti e Suárez, recebeu invadindo a área e bateu rasteiro.

Quase o empate. Aos 22, Veiga cobrou escanteio da esquerda e encontrou Endrick no primeiro pau. O atacante desviou de cabeça, cruzado, e levou muito perigo, mas a bola passou pela trave oposta e foi para a linha de fundo.

Veiga de falta. Aos 24, Veiga bateu falta pela direita e tentou surpreender Grando, mandando a bola no lado oposto da barreira. No entanto, ele mandou muito para o lado.

Geando salva. Aos 29, Menino ficou com a bola na direita e tocou na área. Mayke fez o corta-luz, Endrick recebeu e bateu travado. A bola ficou viva na pequena área, Veiga se antecipou e bateu rasteiro, mas parou em defesa milagrosa de Grando com o pé.

Chute perigoso. Aos 18 do segundo tempo, Galdino foi acionado na equerda, ajeitou para a canhota e arriscou de longe. Weverton acompanhou, mas a bola foi para fora.

André perde gol. Aos 30, o Grêmio teve um contra-ataque que poderia ser mortal. Suárez lançou André pela direita, que preferiu resolver sozinho e chutou para a linha de fundo.

Breno não aproveita. Aos 46', Breno Lopes ficou com a sobra na intermediária e avançou aos trancos e barrancos, mas foi travado na entrada da área e o chute saiu fraco, facilitando para Grando.

Travessão. Aos 51, Veiga cobrou escanteio da esquerda e Gómez venceu a disputa pelo alto na pequena área. A bola, no entanto, explodiu no travessão

Ficha técnica

Grêmio 1 x 0 Palmeiras

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiago Henrique Neto

VAR: Igor Junio Benevenuto

Amarelos: Rodrigo Ely, Marcos Rocha, JP Galvão, Villasanti, Mayke, Gabriel Menino

Vermelho: Villasanti

Gol: João Pedro, aos 9min/1ºT

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Luís Guilherme), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael (Breno Lopes), Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Mayke, Artur (Kevin) e Endrick (Rony). Técnico: Abel Ferreira

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely (Bruno Uvini), Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Nathan (Ferreira); Cristaldo (Galdino), Suárez (Ronald) e JP Galvão (André). Técnico: Renato Gaúcho