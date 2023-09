SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em luto pela morte de Walewska, que faleceu na quinta (21), aos 43 anos, em São Paulo, a seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para a Turquia, por três sets a zero, na madrugada desta sexta (22), pelo Pré-Olímpico.

As jogadoras da seleção brasileira entraram em quadra de mãos dadas puxadas pela capitã Gabi Guimarães.

Todas as atletas do Brasil usaram uma faixa com "W #1", em referência à inicial do nome da ex-jogadora e o número utilizado por ela na seleção brasileira e nos clubes.

Durante o protocolo inicial da partida, 30 segundos de silêncio foram respeitados no ginásio, em Tóquio. A homenagem aconteceu ainda antes da execução dos hinos nacionais.