RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo voltou a ter Arrascaeta e Luiz Araújo no treino desta sexta-feira (22) junto ao grupo e aumenta a expectativa para contar com ambos na final da Copa do Brasil no domingo (24), contra o São Paulo.

Arrascaeta e Luiz Araújo já tinham treinado ontem (21), conforme noticiou o UOL. Os dois apareceram bem nesse retorno.

Sampaoli agora aguarda para saber quanto tempo terá Arrascaeta à disposição. O treinador já admitiu que vive a expectativa pelo retorno e o Fla considerava usá-lo até no sacrifício pela importância do jogo.

A dupla vinha fazendo tratamento intensivo para ficar à disposição na decisão de domingo. Eles fizeram fisioterapia em três períodos e estavam trabalhando com bola, mas separados do grupo.

Antes da viagem da delegação para Goiânia, eles chegaram a fazer um aquecimento com todos, mas depois voltaram ao trabalho com o fisioterapeuta e o preparador.

Os dois estavam tratando uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda.

O Flamengo ainda treina neste sábado antes de viajar a São Paulo e fará as últimas avaliações no time.

Léo Pereira e Erick Pulgar também treinaram. Os dois sentiram dores e ficaram fora do jogo contra o Goiás, mas já não preocupavam a comissão.