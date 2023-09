RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A decisão da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, neste domingo (24), às 16h, no Morumbi (SP), será quente tanto dentro quanto fora de campo, já que há uma previsão de que aconteça um recorde de temperatura na história da capital paulista, com os termômetros podendo chegar aos 38°C durante o jogo.

Cientes deste fator, os departamentos de fisiologia, nutrição e preparação física dos dois clubes organizaram um planejamento especial para amenizar os efeitos do clima.

O Tricolor, por exemplo, já está trabalhando em cima disso há mais de dez dias, como revelou o técnico Dorival Júnior.

"É uma situação que estamos preocupados há algum tempo. Há mais de dez dias estamos fazendo um processo de hidratação muito forte com os jogadores, tentando prevenir e melhorar na totalidade o aproveitamento do grupo em relação a tudo isso. Sabemos que pode ser um dia muito quente. Estamos tentando fazer isso para dar as melhores condições aos jogadores", disse Dorival Júnior, técnico do São Paulo.

O Flamengo também já tem trabalhado a parte de hidratação há algum tempo e a intensificou imediatamente após o treino de ontem (23). A estratégia foi elaborada pelo nutricionista Paulo Cavalcanti sob supervisão do Gerente de Saúde e Alto Rendimento, Márcio Tannure.

A reportagem apurou que a concentração do hotel onde os jogadores estão hospedados em São Paulo teve os frigobares dos quartos abastecidos com uma abundância de líquidos, com água, isotônicos e suplementos hidratantes.

Já as refeições terão um cardápio rico em legumes, verduras e carboidratos simples, visando à maximização dos estoques energéticos e facilitação da digestão dos atletas.

No estádio, além da hidratação, ocorrerá uma suplementação individualizada no pré-jogo e no intervalo.

CBF DETERMINA PARADA

A CBF também se sensibilizou com a previsão de alto calor durante o jogo e determinou que ocorram as chamadas "paradas técnicas" para a hidratação, que a Confederação Brasileira de Futebol chama oficialmente de "parada médica". Isso ocorrerá nos dois tempos da partida e já havia sido aplicado no duelo de ida, no Maracanã.

Pelo regulamento da entidade, esta pausa para que os atletas e árbitros se hidratem tem de acontecer aos 30 minutos de cada etapa.

Veja outras recomendações presentes no regulamento da CBF:

Durante as paradas médicas os atletas deverão ter acesso à: "líquidos com ou sem eletrólitos para ingestão; líquidos para molhar regiões corporais; toalhas molhadas, esponjas ou similares para resfriamento corporal; carboidratos que podem ser servidos em forma de gel, líquido, ou frutas".

O clube poderá solicitar à CBF "a autorização especial para que mais dois profissionais de saúde possam entrar, exclusivamente para auxiliar durante os procedimentos das paradas médicas".

Outras recomendações: "A escolha de vestimenta mais apropriada (cor, textura e propriedade de absorção de suor / evaporação), considerando as questões climáticas de incidência de sol e temperatura / umidade; Troca do uniforme no intervalo da partida".

Orientações para os árbitros: "Decorridos 2'30" de paralisação, o árbitro determinará que os atletas se posicionem para o reinício da partida; O cronometro do árbitro não será interrompido e, ao final de cada um dos tempos de jogo, serão acrescidos os três minutos ou o tempo utilizado, sem prejuízo das necessárias reposições de tempo decorrentes das demais paralisações previstas pelo texto das regras do jogo".