RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Arrascaeta vai para a final da Copa do Brasil após uma corrida contra o tempo para se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. Esta situação, porém, está longe de sua uma novidade na carreira.

No segundo semestre de 2022, por exemplo, ele conviveu com uma inconveniente pubalgia que ameaçou sua participações na finais da Copa do Brasil e Libertadores. Ele precisou ser poupado de alguns jogos para estar em campo

"O exame deu que tenho uma pubalgia, mas tem muito tempo que já venho com isso, sofrendo um pouquinho. Mas estávamos jogando partidas importantes, Copa do Brasil, classificação para a Libertadores e eu falava: 'não quero ficar de fora desse jogo'. Só que se aproximavam semifinais e finais, e o que quero é estar dentro do campo", disse, em entrevista para a "ESPN"

Na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, Arrascaeta fez um gol que foi anulado por impedimento após checagem do VAR. Ele foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo para a entrada de Victor Hugo. A partida terminou empatada em 1 a 1 e o Rubro-Negro venceu nos pênaltis.

Na decisão da Libertadores contra o Athletico-PR, o uruguaio foi titular, mas não fez a partida com o brilho que se esperava e, posteriormente, deu lugar a Everton Cebolinha.

Após essas participações, sua ida à Copa do Mundo do Qatar chegou a ficar ameaçada, e o departamento médico do Flamengo, inclusive, precisou enviar um relatório clínico do meia para os médicos da seleção uruguaia.

No Mundial, no entanto, Arrascaeta teve seu momento de brilho na vitória uruguaia contra Gana, jogono qual fez os dois gols da vitória celeste.

ASSISTÊNCIAS EM 2021 E 2019

Nas decisões da Libertadores de 2021 e 2019, o meia também viveu momentos de apreensão, mas nem por isso deixou de ser decisivo.

No caso de 2021, ele foi diagnosticado com a segunda lesão muscular em outubro, após um jogo pela seleção do Uruguai. Arrascaeta voltou aos gramados às vésperas da final contra o Palmeiras, em Montevidéu, seu país natal.

Na derrota por 2 a 1 para o Alviverde, o meia deu uma assistência para Gabigol e foi um dos melhores em campo mesmo no sacrifício.

Em 2019, o camisa 14 teve uma entorse no joelho esquerdo na semifinal da Libertadores, contra o Grêmio, e chegou a ser submetido a uma artroscopia, mas, voltou ainda no jogo de volta. Na final contra o River Plate, foi o autor do passe para o primeiro gol de Gabigol, que igualou o placar em Lima, no Peru.

TITULARIDADE

O uruguaio teve detectada uma lesão muscular na coxa esquerda no fim do mês passado e o prazo de recuperação era de quatro semanas.

Arrascaeta realizou tratamentos em três períodos para estar em campo hoje (24), incluindo o acompanhamento de um fisioterapeuta em casa.

Ele voltou aos treinos com elenco nesta semana e, mesmo não estando com 100% de suas condições, vai para o jogo no Morumbi em busca do título.

Há, inclusive, grandes chances de Arrascaeta ser titular na tarde deste domingo, algo comemorado pelos torcedores rubro-negros.