SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mayra Aguiar disputou o terceiro lugar do Grand Slam de Baku neste domingo (24), no Azerbaijão, e conquistou a medalha de bronze no judô.

A brasileira aplicou um waza-ari na alemã Alina Boehm e faturou um lugar no pódio. Antes, ela venceu Dudenaite e Wada, e caiu para a italiana Bellandi.

Baku é uma das últimas etapas do Circuito Mundial em 2023. Pela frente, ainda terão as etapas de Grand Slam de Abu Dhabi, em outubro, e Tóquio, em dezembro.

Há uma semana, Mayra foi ouro no Pan-Americano e da Oceania na categoria 78 kg. A competição foi realizada em Calgary, no Canadá.