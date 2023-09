SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Beatriz Souza levou a medalha de ouro no judô hoje (24) no Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, ao vencer a portuguesa Rochele Nunes.

A brasileira, que compete na categoria +78kg, superou a adversária nas punições.

Bia conquistou o ouro com três vitórias, além da final. As outras foram aplicadas nas lutas com a cazaque Nazgul Maratova, a italiana Ásia Tavano e a japonesa Sarah Asahina.

Antes da decisão envolvendo Bia, a também brasileira Mayra Aguiar levou o bronze. Ela aplicou um waza-ari na alemã Alina Boehm e faturou a medalha.