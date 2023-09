SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a vitória de Max Verstappen no GP do Japão, em Suzuka, neste domingo (24) a Red Bull garantiu o título do Mundial de Construtores da temporada. O piloto holandês exaltou o feito, e chamou o carro construído pela equipe para 2023 de "foguete".

Com 623 pontos, o time austríaco não pode mais ser alcançada pela Mercedes, que é a segunda colocada, com 305. A Ferrari está logo atrás, com 285.

O título de construtores veio com muita antecedência. Ainda faltam seis corridas para o fim da temporada: os GPs do Qatar, dos Estados Unidos, do México, do Brasil, de Las Vegas e de Abu Dhabi.

Este foi o sexto título de construtores da Red Bull. A equipe já havia sido campeã em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2022.

Para garantir a conquista, a Red Bull precisava fazer 21 pontos e necessariamente pontuar mais que a Mercedes. A equipe austríaca fez 26 pontos contra 16 dos principais concorrentes.

No GP do Qatar, o próximo da temporada, Max Verstappen pode garantir o título do Mundial de Pilotos. Basta somar três pontos - o que pode acontecer já na corrida sprint.

"Vocês mereceram. Um campeonato inacreditável. Vocês fizeram um trabalho incrível. Vocês construíram um foguete!", comemorou Verstappen.