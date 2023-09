SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O clássico de Madri deste domingo (24) terá um desfalque importante para o lado do Real Madrid, que perdeu Vinícius Jr. por conta de uma gastroenterite.

Poucas horas antes da partida diante do Atlético de Madrid, Vini, que estava entre os relacionados para o jogo foi cortado.

O Real não deu detalhes sobre a saúde do brasileiro e segundo a imprensa espanhola, alguns jogadores do clube sofreram com gastroenterite durante a semana.

Seria o retorno de Vini após a lesão na coxa que sofreu em agosto e já estava 100% para voltar a campo. O atacante não joga há três partidas e teve que ser cortado da primeira convocação de Fernando Diniz.

Já recuperado da lesão, mesmo fora de ação neste domingo, o retorno à seleção não deve ser afetado. Ele foi chamado pelo treinador para as Eliminatórias Sul-Americanas, que acontecem nos dias 12 e 17 de outubro, contra Venezuela e Uruguai, respectivamente.

O Real visita o Atlético de Madrid neste domingo, às 16h (de Brasília), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.