RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo teve renda de pouco mais de R$ 24,5 milhões no jogo deste domingo (24), contra o Flamengo, no segundo jogo da final da Copa do Brasil. O recorde do futebol brasileiro foi no primeiro encontro da decisão, quando o valor arrecadado passou de R$ 26 milhões.

A partida no Morumbi contou com uma renda de R$ 24.520.800,00, e um público de 63.077.

No Maracanã, a renda bruta foi de R$ 26.343.300,00. partida contou com a presença de 60.390 torcedores.

Os ingressos para o duelo no Morumbi custaram de R$ 100, na meia-entrada na arquibancada amarela, até R$ 2.000 em camarotes

O segundo jogo da final da Copa do Brasil do ano passado, entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã, teve renda de R$ 11,1 milhões.

No Maracanã, a torcida do Flamengo vaiou o anúncio da renda e, em seguida, protestou contra o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz.

CLUBES E CBF NOTIFICADOS

CBF, Flamengo e São Paulo foram notificados pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) devido aos preços dos ingressos para os jogos da final.

O time rubro-negro também chegou a ser notificado pelo Procon-RJ. Em resposta ao órgão, alegou "oferta e demanda".

RECORDE ANTERIOR

Até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o recorde pertencia ao jogo entre Atlético-MG e Olímpia, em 2013, no duelo de volta da final da Libertadores.

Naquela ocasião, a renda bruta foi de R$ 14,2 milhões para um público pagante de 56.557 pessoas.