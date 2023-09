SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o empate por 1 a 1 contra o Flamengo que garantiu a conquista da Copa do Brasil, o SPFC (São Paulo Futebol Clube) faturou neste domingo o primeiro troféu da competição, o único que faltava entre os grandes torneios.

Com o vice, o Flamengo deixou escapar o pentacampeonato do torneio. O time carioca fica empatado com o Palmeiras na terceira colocação entre os maiores ganhadores da Copa do Brasil, com quatro cada. À frente estão Grêmio, com cinco títulos, e Cruzeiro, com seis.

O tricolor paulista havia alcançado como melhor resultado na Copa do Brasil até então um vice-campeonato em 2000, quando foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1, com uma virada do time mineiro nos minutos finais da partida.

Com a vitória do São Paulo em 2023, os times paulistas disparam na liderança com 11 taças. Na sequência vêm as conquistas de clubes mineiros (8), gaúchos (7) e cariocas (6).

VEJA TODOS OS CAMPEÕES DA COPA DO BRASIL

1989 - Grêmio

1990 - Flamengo

1991 - Criciúma

1992 - Internacional

1993 - Cruzeiro

1994 - Grêmio

1995 - Corinthians

1996 - Cruzeiro

1997 - Grêmio

1998 - Palmeiras

1999 - Juventude

2000 - Cruzeiro

2001 - Grêmio

2002 - Corinthians

2003 - Cruzeiro

2004 - Santo André

2005 - Paulista

2006 - Flamengo

2007 - Fluminense

2008 - Sport

2009 - Corinthians

2010 - Santos

2011 - Vasco da Gama

2012 - Palmeiras

2013 - Flamengo

2014 - Atlético-MG

2015 - Palmeiras

2016 - Grêmio

2017 - Cruzeiro

2018 - Cruzeiro

2019 - Athletico

2020 - Palmeiras

2021 - Atlético-MG

2022 - Flamengo

2023 ? São Paulo