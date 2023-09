SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Jesus destacou que tem uma relação especial com Neymar, colocando um ponto final nos boatos de atrito entre os dois.

O treinador português justificou a ausência do craque brasileiro nos dois últimos jogos do Al-Hilal. Na segunda (25), a equipe venceu o Al-Jabalain por 1 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Rei Saudita.

Jesus também disse acreditar que muito em breve o camisa 10 vai voltar a sua melhor versão na questão física.

O que Jorge Jesus disse:

"Decidi dar descanso ao Neymar no domingo depois de ter estado com ele. Criamos um programa específico porque ele precisa de mais tempo para recuperar por completo a forma física."

"Quando Neymar recuperar o nível habitual, o ataque do Al-Hilal vai estar maravilhoso. Tenho uma relação forte e especial com ele que vem ainda antes da sua chegada".

Neymar desmente pedido demissão de Jesus

O jornal espanhol Sport divulgou na segunda (25) que, após a briga entre Neymar e Jorge Jesus, o brasileiro teria pedido a demissão do treinador.

Em comentário no Instagram, o brasileiro fez questão de desmentir a notícia. "Mentira... Vocês têm que parar de ficar acreditando nessa coisas, páginas como essa, com milhões de seguidores não pode ficar postando fake news! Com todo respeito do mundo, eu peço para que pare com isso. É muita falta de respeito".