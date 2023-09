PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Além de Sidnei Lobo, com quem costuma trabalhar sempre, Mano Menezes terá um novo auxiliar no Corinthians. Cauan de Almeida, pediu demissão do Inter para integrar a equipe do técnico e reviver a parceria que tiveram em Porto Alegre. Especialista em tática, estudioso e formado na Europa, ele teve trabalho elogiado no Colorado, que lamentou a saída.

QUEM É CAUAN DE ALMEIDA

Com 34 anos, Cauan de Almeida teve sua formação na Europa e possui licença C da Uefa.

Depois de trabalhar no Sub-17 do Betim-MG, ele partiu para Portugal onde fez mestrado em futebol e foi orientado por José Guilherme, auxiliar do técnico Carlos Queiroz, que passou pela seleção portuguesa e atualmente comanda o Qatar.

Além disso, trabalhou em clubes portugueses com ênfase em formação de atletas.

De volta ao Brasil, teve ascensão profissional no América-MG, onde foi técnico nas categorias de base e auxiliar técnico do principal em sua comissão permanente. Durante este período, também participou da seleção brasileira Sub-17 e foi instrutor do curso de treinadores da CBF Academy.

Antes de trabalhar no Inter, primeiro com Alexander Medina, depois com Mano Menezes e por último com Eduardo Coudet, o profissional ainda passou pelo Vasco.

Além de se aperfeiçoar em categorias de base, Cauan se notabilizou pelo estudo tático, algo que chamou atenção durante sua passagem pelo Inter. No Sul, foi visto como 'especialista em tática', estudioso e muito atualizado sobre o tema.

Depois da saída de Medina, no ano passado, ele chegou a comandar o Colorado em uma partida, contra o Fortaleza, na vitória por 2 a 1 que marcou a despedida de D'Alessandro.

Naquele momento, houve, inclusive, um movimento da torcida pedindo sua efetivação como técnico.

INTER NÃO QUERIA A SAÍDA

O Internacional não gostaria de perder Cauan de Almeida, membro da comissão técnica permanente do clube.

O desligamento para ser auxiliar de Mano partiu do treinador e foi informado na noite de ontem em nota oficial.

O Sport Club Internacional comunica que o auxiliar técnico Cauan de Almeida pediu desligamento e deixa a função. O Clube deseja sorte e sucesso na sequência de sua carreiraNota oficial do Inter