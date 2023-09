SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Hilal venceu o Al-Shabab por 2 a 0 hoje (29), no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade, pela 8ª rodada do Campeonato Saudita.

Os gols foram marcados por Koulibaly e Mitrovic, aos 22 e aos 30 minutos da etapa final, respectivamente. Neymar deu assistência para o primeiro gol e também participou do segundo.

Neymar perdeu pênalti quando o jogo ainda estava 0 a 0. A cobrança do brasileiro foi defendida por Kim Seung-gyu aos 37 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, o Al-Hilal assumiu a liderança do Campeonato Saudita. O time de Jorge Jesus ultrapassou o Al-Ittihad e agora soma 20 pontos. Já o Al-Shabab segue 8 pontos, na 11ª posição.

O próximo compromisso do Al-Hilal é pela Liga dos Campeões da Ásia. O time de Riade visita o Nassaji Mazandaran, no Irã, na terça-feira (03).

COMO FOI O JOGO

Al-Hilal e Al-Shabab fizeram um primeiro tempo morno nos 34ºC de Riade. A primeira finalização do jogo só saiu aos 17 minutos. O time de Jorge Jesus demonstrou lentidão nas trocas de passes e sofreu para furar a defesa adversária. Já os visitantes tentaram atacar em transição.

O ritmo do Al-Hilal cresceu no segundo tempo e foi recompensado. O time da casa impôs sua qualidade e superou a boa atuação do goleiro Kim Seung-gyu com gols de Koulibaly e Mitrovic.

Os pênaltis foram a nota negativa no jogo do Al-Hilal. Primeiro aos 20 minutos. Mitrovic já estava com a bola na mão e pronto para a cobrança quando o árbitro Iván Barton anulou a penalidade após checagem no VAR. Aos 37, Neymar foi o vilão. O brasileiro teve a chance de fazer seu primeiro gol na Arábia Saudita, mas bateu mal e Kim Seung-gyu defendeu.

Apesar do pênalti perdido, o saldo de Neymar no jogo foi positivo. O brasileiro foi responsável por articular as principais jogadas do Al-Hilal, incluindo a assistência para o primeiro gol e passe açucarado para o segundo. Ele chegou a quatro jogos sem balançar as redes pelo novo time, muito graças às das defesas de Kim Seung-gyu.

LANCES IMPORTANTES

Contra-ataque perigoso: A primeira finalização do Al-Shabab saiu aos 17 minutos. Após avanço frustrado de Abdulhamid, Ferreira-Carrasco iniciou jogada com lançamento. Baherbi ajeitou para Diallo. O centroavante limpou a marcação e finalizou para fora, perto da trave esquerda de Bono.

Pênalti anulado: O Al-Hilal teve penalidade máxima marcada a seu favor aos 20 minutos, após disputa entre Mitrovic e Al-Monassar. Iván Barton inicialmente viu falta do zagueiro. Após revisão do VAR, o árbitro de El Salvador verificou que os dois atletas se agarraram, anulando a falta.

Neymar ficou no quase: O primeiro chute do Al-Hilal no jogo foi de Neymar, aos 28 minutos. O camisa 10 iniciou a jogada e correu à área para receber cruzamento de Malcom. O craque chutou de pé esquerdo. Saïss cortou de cabeça, em cima da linha.

Furada: Mais uma chegada do Al-Hilal aos 33. Malcom inverteu jogada para a ponta esquerda, onde Al-Shahrani recebeu livre e cruzou para Mitrovic. Sem marcação, o centroavante deixou a bola passar e desperdiçou oportunidade.

Não foi dessa vez: Neymar teve sua maior oportunidade na Arábia Saudita até agora. Aos 37, Iago Santos cometeu pênalti claro em Milinkovic-Savic. O camisa 10 do Al-Hilal pediu a bola e foi para a cobrança. O chute saiu fraco, à meia-altura. O goleiro Kim Seung-gyu saltou para a direita e defendeu.

Ataque rápido do Al-Hilal: Neymar recebeu lançamento de Malcom aos 2 minutos da etapa final. O brasileiro recebeu e arrancou em direção ao gol. A finalização saiu fraca e no meio do gol, e o lance foi anulado por suposto impedimento.

Al-Shabab ameaçou: Ferreira-Carrasco fez ótima jogada aos 7 minutos. O belga driblou Malcom e Abdulhamid, finalizou sem ângulo e acertou o travessão.

Gol anulado: Rúben Neves finalizou de fora da área aos 15 minutos, mas o chute saiu torto. A bola sobrou para Mitrovic. O sérvio, impedido, ajeitou e devolveu ao português. O camisa 8 mandou para as redes mas o lance não valeu.

Impacto imediato: Ótimo lançamento de Neymar para Michael aos 18. O brasileiro, que tinha acabado de entrar no jogo, finalizou rasteiro. Kim Seung-gyu defendeu sem dar rebote.

1x0, Koulibaly aos 22' do 2ºT: A bola parada salvou o Al-Hilal. Neymar fez boa cobrança de escanteio para o meio da área e encontrou Koulibaly livre de marcação. O zagueiro cabeceou forte e abriu o placar.

2x0, Mitrovic aos 30' do 2ºT: Neymar mas foi solidário. O brasileiro iniciou contra-ataque e apareceu na área para concluir a jogada. Apesar de bem posicionado, ele notou que Mitrovic estava ainda mais livre e rolou. O centroavante perdeu de primeira, mas pegou o rebote e ampliou. Oficialmente não é assistência do camisa 10, mas toda a equipe abraçou-o após a jogada.

Não foi por falta de tentativa: Neymar teve duas chances de fazer seu primeiro gol em sequência. Aos 43 ele finalizou bem, mas o goleiro Kim Seung-gyu foi ainda melhor e espalmou. No minuto seguinte, o chute foi travado por Saïss.