SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogando fora de casa, o Manchester City foi derrotado neste sábado (30) pelo Wolverhampton por 2 a 1, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.

Rúben Dias, contra, e Hwang marcaram para o Wolverhampton, e Julián Álvarez fez um golaço de falta para o Manchester City.

Com o resultado, o City perde a campanha até então perfeita no Campeonato Inglês, mas não a liderança. Com 18 pontos, os comandados de Guardiola seguem na ponta, mas podem perder a posição caso o Liverpool, que tem 16, vença o Tottenham, em jogo que acontece ainda hoje.

O Wolverhampton, por sua vez, conseguiu apenas a sua segunda vitória. Com sete pontos, a equipe é a 13ª, mas pode perder posições até o fim da rodada.

Atual tricampeão inglês, o City nunca venceu os sete primeiros jogos da liga nacional. O recorde de vitórias seguidas nos jogos iniciais é do Chelsea, que, em 2005/06, triunfou nas nove primeiras rodadas.

O meio-campista luso-brasileiro Matheus Nunes, do Manchester City, foi vaiado sempre que tocou na bola. O jogador, recém-contratado pelos Citizens, forçou a saída do Wolverhampton e deixou os torcedores na bronca.

COMO FOI O JOGO

Manchester City tem a bola, mas não ameaça no primeiro tempo. Como de costume, os comandados de Pep Guardiola controlaram o jogo e ditaram o ritmo da partida. No entanto, a estratégia do Wolverhampton funcionou, e o time abriu o placar antes dos 15 minutos. Apostando em contra-ataques, os anfitriões neutralizam as ações ofensivas do adversário, que pouco produziu. Além de alguns chutes bloqueados - para os dois lados -, os primeiros 45 minutos não tiveram mais emoções depois do gol.

Sistema defensivo funciona, mas City empata na bola parada. Sem conseguir furar a defesa anfitriã, o Manchester City só conseguiu igualar o placar graças a um golaço de falta. Mesmo marcando no início do segundo tempo e pressionando nos minutos seguintes, os visitantes só foram mais perigosos em lances de bola parada.

Dois minutos de loucura definem o jogo. O City quase virou o jogo, após uma blitz, que incluiu um lance de bola parada. No entanto, o contra-ataque do Wolverhampton foi mortal. No minuto seguinte a uma grande defesa de José Sá, os anfitriões marcaram o segundo e se seguraram bem para garantir a vitória difícil.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

1 x 0: Aos 11 minutos, Pedro Neto recuperou a bola no campo de defesa e disparou pela direita. Ele deixou Foden e Aké - duas vezes - para trás, invadiu a área e cruzou para o meio. Rúben Dias tentou cortar de carrinho, mas tocou para trás, encobrindo Ederson e marcando contra.

1 x 1: Aos 12 minutos do segundo tempo, o City conseguiu uma falta na entrada da área. Julián Álvarez cobrou com muita categoria, encobrindo a barreira e colocando no ângulo de José Sá, que até tocou na bola, mas não evitou o empate.

Pressão do City! Aos 20 minutos, Bobb lançou na segunda trave, e Foden tocou por baixo de José Sá. A bola ia entrando, mas Dawson afastou, em cima da linha. No rebote, a bola ficou com o City e Akanji bateu de longe, mas José Sá fez grande defesa.

2 x 1: Aos 22 minutos, Kilman pegou a defesa do City se arrumando e lançou Nelson Semedo na direita. Rápido, ele cruzou para Matheus Cunha, que brigou pela bola na área e, após alguma confusão, conseguiu rolar para Hwang, que bateu forte para recolocar o Wolverhampton na frente.