SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado (30), no Morumbi, em partida do Campeonato Brasileiro. Jonathan Calleri fez os dois gols para os donos da casa, e Romero anotou para os visitantes.

A equipe de Dorival Jr., campeã da Copa do Brasil no último domingo (24), mantém assim sua boa fase. Entre a final do fim de semana passado e a partida deste sábado, a equipe também venceu o Coritiba, por 2 a 1, em casa, em jogo atrasado do Brasileiro.

Com o resultado, o São Paulo tem 34 pontos, provisoriamente na décima colocação. Com vaga assegurada na Libertadores de 2024 por causa do título da Copa do Brasil, a equipe deve apenas cumprir tabela até o fim do ano.

O Corinthians tem situação mais complicada. A equipe acabou de trocar de treinador --Mano Menezes chegou para substituir Vanderlei Luxemburgo-- e segue com 30 pontos, 5 a mais que o Bahia primeiro da zona do rebaixamento. A distância pode diminuir dependendo dos resultados deste domingo (1º).

A equipe de Mano Menezes, ainda assim, disputou o clássico com time misto, já que tem uma decisão na terça-feira (3), quando enfrenta o Fortaleza, fora de casa, pelas semifinais da Copa Sul-Americana.

O novo técnico do Corinthians não ficou no banco de reservas durante o clássico porque teve de cumprir uma suspensão. Ele levou o terceiro cartão amarelo em seu último jogo no comando do Internacional, em julho. Quem comandou a equipe foi Sidnei Lobo, seu auxiliar.

O Corinthians saiu na frente logo no terceiro minuto de jogo. Bruno Méndez roubou a bola na intermediária e tocou para Ángel Romero, que chutou de fora da área para abrir o placar. Foi seu primeiro gol em sua segunda passagem pelo Corinthians --ele chegou no início da temporada.

Mas o São Paulo dominou a partida a partir daí. Mais eficiente, ficava mais com a bola e criava chances, como uma de Wellington Rato, aos 17, que cabeceou para fora.

Aos 39 minutos, entretanto, não teve jeito: após escanteio, Rodrigo Nestor finalizou e Calleri esticou o pé para desviar e empatar a partida; pouco depois, aos 46, veio a virada, de novo com o argentino. Ele tocou para Alisson --que fez bela partida--, e correu para receber dentro da área e finalizar, sem chances para Cássio. A bola chegou ao atacante após um bonito corta-luz de Nestor.

E a equipe de Dorival Jr. menteve o domínio na segunda etapa. Calleri e Lucas obrigaram Cássio a fazer boas defesas. O Corinthians se defendeu como pôde, mas não teve forças para criar. Nem a entrada de seu principal jogador, Renato Augusto, foi capaz de alterar o cenário.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado (7), quando enfrenta o Vasco, no Rio, às 18h30; o Corinthians, por sua vez, tem uma decisão na terça-feira (3), quando enfrenta o Fortaleza, às 21h30, fora de casa, pelas semifinais da Copa Sul-Americana. O jogo de ida, no Itaquerão, foi 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 1 CORINTHIANS

SÃO PAULO

Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista (Wellington); Pablo Maia, Alisson (Gabi Neves), Rodrigo Nestor (Michel Araújo) e Wellington Rato (James Rodríguez); Lucas Moura (Juan) e Calleri. T.: Dorival Júnior

CORINTHIANS

Cassio, Bruno Mendez, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Cantillo (Roni), Maycon e Giuliano (Renato Augusto); Gustavo Mosquito (Pedro), Romero (Wesley) e Felipe Augusto (Biro). T.: Sidnei Lobo (auxiliar)

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Cartões amarelos: São Paulo: Wellington Rato, Beraldo, Rafinha, Calleri e Gabi Neves. Corinthians: Gustavo Mosquito e Romero

Público e renda: 56.735 torcedores/R$ 4.165.846,00

GOLS

São Paulo: Calleri (2), aos 39 e 46 minutos do 1T

Corinthians: Romero, aos 2 minutos do 1T