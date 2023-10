Com direito a um belo gol do atacante Hulk, o Atlético-MG derrotou o Internacional por 2 a 0, na noite deste sábado (30) no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre. A terceira vitória consecutiva do Galo no Brasileiro o levou à 8ª posição da classificação com 40 pontos.

Diante de um Internacional com formação alternativa (o Colorado poupou seus principais jogadores para a partida decisiva da próxima quarta-feira contra o Fluminense pelas semifinais da Copa Libertadores) o Atlético-MG abriu o placar aos 27 minutos do segundo tempo, quando Hulk aproveitou defesa parcial do goleiro Keiller para acertar uma meia bicicleta.

Aos 35 Igor Gomes recebeu a bola na intermediária após cobrança de lateral, se livrou de um adversário com um lençol e bateu na saída do goleiro Keiller para dar números finais ao placar.

Fluminense derrotado

Se o Inter falhou em casa jogando com uma equipe alternativa, o seu adversário na semifinal na Libertadores, o Fluminense, também sofreu um revés, mas fora de casa, diante do Cuiabá e pelo placar de 3 a 0. A derrota deixou a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz na 6ª posição com 41 pontos.

CUIABÁ ESPORTE CLUBE!!! SIMPLESMENTE CUIABÁ ESPORTE CLUBE!!! pic.twitter.com/ULeqDMMve5 — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) October 1, 2023

A vitória do Dourado, alcançada na Arena Pantanal, foi construída com gols de Fernando Sobral, Alan Empereur e Clayson.

Outros resultados:

Flamengo 1 x 0 Bahia

São Paulo 2 x 1 Corinthians

Fortaleza 1 x 1 Grêmio

