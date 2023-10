SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Auxiliar de Mano Menezes, Sidnei Lobo promete um novo Corinthians contra o Fortaleza, nesta terça-feira (3), no Castelão, pela semifinal da Sul-Americana.

Com a suspensão e a reestreia adiada de Mano Menezes, Sidnei Lobo comandou o Corinthians na derrota por 2 a 1 para o São Paulo neste sábado, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mano e sua comissão optaram por poupar três titulares: Lucas Veríssimo, Fábio Santos e Renato Augusto. Fagner, Moscardo e Yuri Alberto estiveram suspensos, além do lesionado Rojas.

A atuação do time misto do Corinthians foi aprovada, mas a expectativa é bem maior para a decisão contra o Fortaleza. Para esse jogo, o Timão terá força máxima e Mano Menezes na área técnica.

Após o empate em 1 a 1 na Neo Química Arena, o Corinthians precisa vencer para se classificar diretamente ou empate para ir aos pênaltis. Na outra semifinal, a LDU venceu o Defensa y Justicia na ida por 3 a 0 e buscará vaga na Argentina.

?Penso que para esse jogo, com retorno dos que ficaram fora, Corinthians vai ser forte. Temos mais dois treinos, domingo e segunda-feira, e os que ficaram já treinaram numa condição melhor. Vamos chegar fortes. É uma característica cobrar, exigir, cumprir. Não vai ser fácil, mas eles entendem que precisamos competir. A preparação vai ser muito forte para conseguirmos o objetivo?, afirmou Sidnei Lobo.