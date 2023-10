SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Vasco por 4 a 1 neste domingo (1º), na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado tira o clube paulista da zona do rebaixamento. Os gols dos donos da casa foram de Marcos Leonardo (2), Tomás Rincón e Soteldo. O clube cruzmaltino marcou com Vegetti.

O resultado foi encaminhado no primeiro tempo. O Santos abriu o placar com pênalti sofrido e convertido por Marcos Leonardo, levou o empate com Vegetti e marcou dois nos acréscimos, primeiro com Tomás Rincón e depois novamente com Marcos Leonardo.

Na etapa final, o Vasco passou longe de reagir. O Santos teve outro gol de Marcos Leonardo anulado por impedimento antes de uma grande confusão.

No minuto 9, o tempo fechou na Vila Belmiro. Soteldo pisou com os dois pés na bola e levou falta de Sebastián Ferreira. Os times discutiram e Lucas Lima e Medel foram expulsos, Soteldo, Ferreira e João Paulo tomaram amarelo. Rodrigo Fernández, reserva, também foi expulso.

O clima na Vila teve provocação antes de a bola rolar. A alfinetada no Vasco veio do locutor do estádio, dizendo que o cruz-maltino era o time que mais conhecia a Série B.

Com 10 contra 10, o Santos controlou o jogo e ainda transformou o placar em goleada com Soteldo, aos 29. O camisa 10 foi ovacionado por todo o estádio.

A vitória tira o Santos do Z-4. O Peixe vai ao 15º lugar, com 27 pontos, e ultrapassa o Vasco, que fica com 16. O primeiro no Z-4 é o Goiás, que tem 26 e pode empurrar o Cruzmaltino se empatar ou vencer o Botafogo amanhã, no Nilton Santos.

A vitória deve confirmar a efetivação do auxiliar Marcelo Fernandes. Ele deve continuar no comando do Santos até o fim do Campeonato Brasileiro.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Palmeiras, domingo, na Arena Barueri. O Vasco receberá o São Paulo, sábado, em São Januário.

COMO FOI O JOGO

O jogo começou com ritmo elevado, e o Vasco melhor. Foi o Santos, porém, quem abriu o placar na Vila Belmiro.

Marcos Leonardo sofreu toque de Puma Rodriguez na área. O árbitro Anderson Daronco não deu nada, mas depois foi chamado pelo VAR e confirmou o pênalti. O próprio Marcos Leonardo converteu aos 14 minutos.

Com a vantagem, o Santos recuou e viu Vegetti quase empatar de cabeça, mas foi num ataque do Peixe que o gol dos visitantes foi construído. Após rebote de escanteio, Kevyson bateu em cima da defesa e acabou puxando um contra-ataque. Gabriel Pec conduziu sozinho e rolou para Vegetti empurrar. 1 a 1 no minuto 30.

O empate fez o Santos mudar a postura. Na parte final do primeiro tempo, Soteldo cobrou escanteio, Dodô desviou no primeiro pau e Tomás Rincón virou quando o placar marcava 46 jogados. Um minuto depois, o Santos puxou contragolpe, Jean Lucas passou e Marcos Leonardo, de novo, fez o terceiro.

O Santos fez o quarto gol logo aos seis minutos da etapa final, mas o lance foi anulado por impedimento de Marcos Leonardo, que faria o hat-trick. A jogada teve caneta de Soteldo em Marlon Gomes antes do cruzamento para o camisa 9.

Aos nove minutos, o tempo fechou na Vila Belmiro. Soteldo pisou com os dois pés na bola e levou uma chegada forte de Sebastián Ferreira, próximo do banco de reservas do Santos. Os times discutiram, o clima esquentou e Lucas Lima e Medel foram expulsos. Ferreira, João Paulo e Soteldo levaram amarelo. Rodrigo Fernández, reserva, também foi expulso.

Com mais espaços em campo, levou a melhor o time que estava mais organizado e à vontade: o Santos. O quarto gol do Peixe veio em uma jogada rápida, que contou com a sagacidade de Marcos Leonardo para arriscar de longe com Léo Jardim fora do gol. O Vasco estava desmontado, em inferioridade numérica na defesa e aí o Santos aproveitou para ampliar com Soteldo.

O Vasco não teve mais força para mudar o enredo do jogo - embora a arbitragem tenha dado 12 minutos de acréscimos na etapa final. A torcida do Peixe se empolgou tanto que gritou até "olé" nos instantes finais.

LANCES IMPORTANTES

Penalidade máxima. Marcos Leonardo foi derrubado por Puma Rodriguez, em pênalti que Anderson Daronco checou no VAR. O próprio Marcos Leonardo converteu aos 14 minutos.

O empate. No minuto 30, Kevyson ficou na sobra do escanteio, a bola sobrou e ele chutou em cima da defesa, deixando Gabriel Pec e Vegetti sozinhos. Pec conduziu e rolou para o argentino empurrar para o gol.

O desempate. Aos 46, Soteldo cobrou escanteio, Dodô desviou no primeiro pau e Tomás Rincón aproveitou.

3 a 1. No minuto 38, o Santos puxou contra-ataque, Jean Lucas passou e Marcos Leonardo, de primeira, venceu Léo Jardim.

Virou goleada. A descida do Santos em contra-ataque é fatal. O time estava em superioridade numérica quando a bola sobrou para Marcos Leonardo, que arriscou de fora da área. Léo Jardim precisou afastar com o pé, pois também estava fora da área. O Santos aproveitou a sobra, construiu a troca de passes até que Rincón serviu Soteldo. O baixinho fez o quarto.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartões amarelos: Dodô, Tomás Rincón, João Paulo, Soteldo, Dodi (Santos); Ferreira (Vasco)

Cartões vermelhos: Lucas Lima, Rodrigo Fernandez (banco) (SAN); Medel (VAS)

GOLS

Santos: Marcos Leonardo (2), aos 14 e 48 minutos do 1T; Tomás Rincón, aos 46 minutos do 1T; Soteldo, aos 29 minutos do 2T

Vasco: Vegetti, aos 30 minutos do 1T

SANTOS

João Paulo, João Basso, Joaquim e Dodô (Messias); Lucas Braga, Tomás Rincón (Camacho), Jean Lucas (Nonato), Lucas Lima e Kevyson; Soteldo (Dodi) e Marcos Leonardo (Julio Furch). T.: Marcelo Fernandes

VASCO

Léo Jardim, Puma Rodriguez (Maicon), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Sebastián Ferreira), Marlon Gomes (Jair) e Praxedes (Payet); Gabriel Pec (Alex Teixeira), Paulinho e Vegetti. T.: Ramón Díaz