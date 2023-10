SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos tentará reverter os cartões de Lucas Lima e Soteldo dados pelo árbitro Anderson Daronco na vitória de domingo (1) por 4 a 1 sobre o Vasco, ontem, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos não entendeu o cartão vermelho para Lucas Lima e o amarelo para Soteldo. Ambos ficariam fora do clássico contra o Palmeiras, domingo, na Arena Barueri.

Soteldo subiu em cima da bola em provocação ao Vasco, recebeu uma chegada forte de Sebastián Ferreira e não reagiu. Já Lucas Lima se envolveu na confusão, mas não há imagens sobre agressão.

Na súmula, Daronco justificou que Lucas Lima foi "Expulso por empurrar e pisar no pé de Vegetti com o jogo paralisado". Sobre Soteldo, apontou: "Por discutir com seu adversário com a bola fora de jogo (atitude antidesportiva)".

O Santos discorda e tentará reverter as advertências na CBF, seja com anulação ou por meio de retificação, com os cartões repassados a outros atletas que de fato cometeram infrações. Caso contrário, deixará apenas uma representação contra Daronco, alegando que a prioridade teria que ser expulsar Ferreira, que tentou agredir Soteldo após o "malabarismo".

Não há precedente sobre anulação de cartões por decisões interpretativas, a não ser em caso de advertência dada para jogadores errados. Mesmo assim, o Santos entende que precisa se posicionar.