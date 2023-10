SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante brasileiro Antony voltou aos treinos no Manchester United após ficar afastado para se defender das acusações de agressão feitas por Gabriela Cavallin, sua ex-namorada.

Antony foi fotografado treinando no domingo (1°) com o restante do elenco do Manchester United.

Este foi o primeiro treino do brasileiro desde que ele retornou à Inglaterra na última semana e foi reintegrado ao elenco. Antes, ele se apresentou à polícia local para prestar esclarecimentos sobre a acusação da ex-namorada.

Antony pode voltar a jogar pelo Manchester United nesta terça (3), pela Champions League. Em casa, os Diabos Vermelhos encaram o Galatasaray, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos.

DENÚNCIA

O conteúdo revelado por Gabriela Cavallin mostra ameaças de Antony e ferimentos da ex-namorada sofridos após agressões que teriam sido cometidas pelo jogador em mais de uma ocasião.

Um dos vídeos do inquérito a que o UOL teve acesso mostra uma lesão que expôs os ossos dos dedos da mão de Gabriela, no que teria sido a última agressão do atleta.

Uma troca de mensagens de texto mostra ameaças do atleta após uma crise de ciúmes:

"Já era eu e você. Tomara que você morra, vai se foder", teria escrito Antony para Gabriela.

DESCONVOCAÇÃO

Antony foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para os jogos da seleção brasileira contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Após a publicação da material do UOL, o jogador do Manchester United foi desconvocado e deu lugar a Gabriel Jesus na lista.

Diante da repercussão do caso, o Manchester United anunciou que se acertou com o jogador para uma 'licença' até que ele resolva a questão das acusações -desde então, ele estava no Brasil.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Se você está sofrendo violência doméstica, seja ela física ou psicológica, ou conhece alguém que esteja passando por isso, pode ligar para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher. Ela funciona em todo o país e no exterior, 24 h por dia. A ligação é gratuita.

O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico.

O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 9610-0180.

Para denunciar formalmente, procure a delegacia próxima de sua casa ou então faça o boletim de ocorrência eletrônico, pela internet.