SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O líder Botafogo empatou com o Goiás por 1 a 1, no Nilton Santos. O novo tropeço do time carioca fez a distância para os demais postulantes ao título permanecer igual após o encerramento da 25ª rodada do Brasileiro.

Lucas Halter inaugurou o placar para os visitantes aos 27 minutos do primeiro tempo. O zagueiro, convocado pela seleção brasileira sub-23, fez o seu terceiro tento na competição.

Tiquinho Soares saiu do banco e empatou aos seis da etapa final. O artilheiro começou na reserva por opção do técnico Bruno Lage.

O Botafogo se mantém em primeiro, agora com 52 pontos, mas desperdiçou nova oportunidade de aumentar a vantagem e continua com sete de diferença. Com a derrota do Palmeiras e o empate do Grêmio na rodada, o Alvinegro podia disparar na ponta, mas viu o Bragantino assumir a segundo colocação e colar na briga, com 45.

Já o Esmeraldino foi para 27 e subiu para 16º posição, deixando a zona do rebaixamento. O time estava em 17º após os resultados do final de semana e fez o Vasco, com um ponto a menos, retornar ao Z4.

O Botafogo volta a campo no domingo (8) para o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, às 16h (de Brasília). O Goiás, por sua vez, recebe o Bahia no sábado, no mesmo horário.

Curiosidade: O técnico Bruno Lage foi vaiado antes e a partida. O Alvinegro chegou à quarta partida seguida sem vencer no Campeonato Brasileiro.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Tchê Tchê (Di Plácido), Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Luis Henrique) e Eduardo; Junior Santos (Tiquinho Soares), Diego Costa e Victor Sá (Segovinha). T.: Bruno Lage

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira (Sidimar), Morelli e Guilherme (Raphael Guzzo); Anderson (Alesson), João Magno (Matheus Babi) e Allano (Apodi). T.: Armando Evangelista

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 2 de outubro de 2023, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Thiaggo Americano Labes

VAR: Rafael Traci

Amarelo: Allano, Lucas Perri, Morelli, Diego Costa, Bruno Lage, Victor Sá, Tiquinho Soares, Diego Costa, Maguinho, Lucas Halter

Vermelho: Não houve

Público: 34.294

Gols: Lucas Halter, aos 27'/1ºT, e Tiquinho Soares, aos 6'/2ºT