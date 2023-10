SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al Hilal venceu o Nassaji Mazandaran por 3 a 0 na tarde desta terça-feira (3), no Azadi Stadium, em Teerã, no Irã, pela segunda rodada Liga dos Campeões da Ásia.

Os gols da partida foram marcados por Mitrovic, Neymar e Al Shehri. O brasileiro balançou as redes pela primeira vez com o clube saudita.

Com a vitória, o Al Hilal divide a liderança do Grupo D da Champions da Ásia. O time de Jorge Jesus chegou aos quatro pontos, mesma pontuação do Navbahor. Já o Nassaji Mazandaran, é o terceiro colocado da chave.

O próximo compromisso do Al-Hilal é pelo Campeonato Saudita. O time da Arábia Saudita visita o Al Akhdoud no sábado (7).

COMO FOI O JOGO

O Al Hilal começou a partida se impondo bastante. A equipe de Neymar balançou as redes logo nos primeiros instantes de jogo, mas a jogada foi irregular. Os sauditas seguiram pressionando bastante e conseguiram abrir o placar aos 17 minutos, com Mitrovic.

Com o passar da primeira etapa, a intensidade dos sauditas diminuiu, apesar de seguir dominante no jogo. Mesmo diminuindo o ritmo, o Al Hilal não sofreu defensivamente.

Os 45 iniciais foram marcador por uma confusão generalizada. Após muito empurra-epurra entre os jogadores das duas equipes, Houshmand, do Nassaji Mazandaran, e Salman, do Al Hilal, foram expulsos. Essa situação gerou 13 minutos de acréscimos.

O ritmo do Al Hilal cresceu no início do segundo tempo e foi recompensado. O time saudita impôs sua qualidade e conseguiu ampliar a vantagem na partida, primeiro com Neymar, aos 13 minutos, e depois com Al Shehri, aos 47. O brasileiro acabou com um jejum que já durava quatro jogos.

Apesar da dominância e da ampla superioridade da equipe saudita durante todo o confronto, o jogo foi bastante truncado, com muitas faltas e com os jogadores das duas equipes parando as jogadas.

Tags:

Al-Hilal | Neymar