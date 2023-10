SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal sofreu a virada contra o Lens e perdeu por 2 a 1, nesta terça-feira (3), na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo foi disputado no estádio Félix-Bollaert, na França.

Gabriel Jesus marcou para o time inglês, enquanto Machado e Wahi fizeram para os donos da casa.

Com a vitória, o Lens chega à quatro pontos e assume a liderança do Grupo B. O Arsenal aparece atrás com três pontos, seguido por Sevilla e PSV com dois e um ponto, respectivamente.

Na próxima rodada do torneio europeu, o Arsenal enfrenta o Sevilla, enquanto o Lens recebe o PSV.

COMO FOI O JOGO

A partida começou equilibrada, com ambos os times buscando o ataque.

O Arsenal saiu na frente com um belo gol de Gabriel Jesus, que recebeu passe de Saka e acertou um chute cruzado da entrada da área, aos 14 minutos do primeiro tempo.

O Lens não se abateu e empatou o jogo, cerca de dez minutos depois, com um gol de Machado, que recebeu presente do goleiro Raya e chutou forte para marcar.

No segundo tempo, a partida diminuiu de ritmo e as defesas se sobressaíram sobre os ataques. O goleiro do Lens, Samba, fez duas defesas importantes para o Lens aos três e 20 minutos.

Pouco tempo depois, o Lens pressionou e conseguiu a virada com um gol de Wahi, aos 24 minutos, que completou cruzamento rasteiro de Frankowski na marca do pênalti.