O Clube Tupynambás realizará seleção de atletas nascidos em 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 em uma avaliação que ocorrerá no campo Timoa, na Rua Martins Barbosa, 800, no Bairro Benfica, na Zona Norte de Juiz de Fora, nos dias 26 e 27 de outubro, a partir das 13h30. A ação marca o início do projeto com base no Sub-20, para iniciar a participação em torneios regionais para que, em um segundo momento, esse grupo se torne Sub-23, para formar uma base para o profissional.

A organização ressalta que é exigido o uso de camisa branca, calção vermelho, meião vermelho, caneleira, além dos documentos RG, CPF e eletrocardiograma com laudo. Os candidatos devem fazer suas inscrições via formulário e comparecer à Clinica Cindi, na Rua Rei Alberto, 183, com a marcação feita via telefone: (32) 4009-8999. Para fazer o exame não é preciso pedido.