SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - O nadador Guilherme Costa, o Cachorrão, venceu na tarde desta quarta-feira (25) a prova dos 1500m livre e faturou sua quarta medalha de ouro no Pan 2023, em Santiago.

O brasileiro fez tempo de 15min09s29 e, na reta final, superou o norte-americano John William Gallant, com tempo de 15min12s94, que ficou com a prata.

O bronze foi para Alfonso Mestre, da Venezuela, com tempo de 15min19s60.

Guilherme Costa já havia conquistado três medalhas de ouro nos Jogos de Santiago: nos 400m livre, nos 800m livre e nos 4x200m livre.

OUTRAS MEDALHAS

A nadadora Viviane Jungblut conquistou o bronze nos 1500m livre da natação do Pan 2023. Foi a primeira medalha brasileira na prova em Jogos Pan-Americanos.

Jungblut fez um tempo de 16min19s89, e logo atrás dela esteve a compatriota Beatriz Pimentel, com 16min24s65.

O ouro ficou para a norte-americana Rachel Stege (16min13s59), seguida pela chilena Kristel Köbrich (16min14s59). Köbrich levou milhares a lotarem o Centro Acuático, e chegou a liderar a prova durante boa parte da apresentação, mas foi ultrapassada nos 50 metros finais.

Essa foi a segunda medalha no Pan de Viviane Jungblut, que havia faturado outro bronze nos 800m livre.

Ao UOL Esporte, Jungblut afirmou estar feliz e satisfeita com as duas medalhas representando o Brasil, e falou sobre a inspiração em atuar ao lado da experiente Kristel Köbrich:

"Já competi com ela várias vezes, e com certeza é uma inspiração, uma motivação. Ela tem 38 anos e está desempenhando ainda em alto rendimento e principalmente nas provas de fundo, que a gente sabe que exige um pouco mais de treinamento e dedicação", afirmou a brasileira.

Nos 200m medley, Leonardo Santos fez tempo de 2min00s58 e ficou com a medalha de bronze. O ouro foi do canadense Finlay Knox (1min28s74) e a prata, do norte-americano Arsenio Bustos (1min59s89). Vinicius Lanza foi o sexto colocado (2min01s63).