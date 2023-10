SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo terminou o clássico contra o Palmeiras com uma dor de cabeça, além da goleada por 5 a 0 para o rival: mais uma lesão de um jogador no Allianz Parque.

Lucas Moura sentiu a posterior da coxa e foi substituído ainda no primeiro tempo. O clube ainda não informou sobre a situação do camisa 7.

Ele é o sexto jogador do São Paulo que se machucou neste ano no Allianz. O Tricolor disputou quatro jogos na casa verde ?três contra o Palmeiras e um contra o Água Santa? e só não teve pelo menos um lesionado no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, em julho.

Ferraresi, Galoppo, Rafinha, Welington e Wellington Rato são os demais são-paulinos na lista que se machucaram no estádio alviverde. Destes, Rato é o único que não perdeu jogos em decorrência da lesão.

Dois jogadores tiveram lesões graves no joelho, enquanto outros dois machucaram o tornozelo. Um deles até nesta quinta-feira (26) não retornou.

AS LESÕES

Em janeiro, Ferraresi rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e só voltou oito meses depois. Ele se machucou no primeiro Choque-Rei do ano, a terceira partida do clube na temporada, e ficou fora até setembro ?o venezuelano ainda não foi acionado do banco de reservas.

Rafinha também se machucou no clássico do Paulista. O lateral teve uma entorse no tornozelo esquerdo e virou desfalque por três meses.

Galoppo foi uma das vítimas de março, no mata-mata do Estadual. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no começo do jogo contra o Água Santa e ainda não foi liberado para voltar.

Welington e Wellington Rato também se machucaram naquele duelo. O meia precisou substituído com dores, mas não virou ausência, enquanto o lateral jogou no sacrifício até o final e teve uma lesão ligamentar e sindesmose no tornozelo esquerdo, ficando fora por quatro meses.