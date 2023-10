O medalhista olímpico Felipe Wu garantiu para o Brasil uma medalha de bronze, nesta quinta-feira (26), na prova da pistola de ar 10 metros dos Jogos Pan-americanos, que estão sendo disputados em Santiago (Chile). Na mesma prova, Philipe Chateaubrian ficou na quarta posição.

CONQUISTA NO TIRO ESPORTIVO! ????



No duelo entre brasileiros na pistola de ar 10m, Felipe Wu vence Philipe Chateaubrian e leva a medalha de bronze no Pan de Santiago! ????????



Felipe soma 573 pontos e conquista a sua segunda medalha em Jogos Pan-americanos! ????????



??:… pic.twitter.com/jD74t8ClFm — Time Brasil (@timebrasil) October 26, 2023

Esta é a segunda oportunidade na qual o medalhista olímpico (garantiu uma prata nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro) sobe ao pódio em uma edição de Jogos Pan-Americanos, a primeira foi em 2015, em Toronto (Canadá), quando ficou com o ouro também na prova da pistola de ar de 10 metros.

“Na parte classificatória não comecei muito bem, mas fui melhorando o rendimento e consegui me classificar em terceiro lugar. Na final tive um desempenho satisfatório, apesar de ter tido um sofrimento ali. Mas acho que toda competição desse nível traz isso e também aquela força extra para superar os desafios. A final foi difícil no começo, o tiro não estava entrando, fiquei meio nervoso, mas consegui me concentrar e sair com essa medalha, o que é muito bacana”, declarou Felipe Wu.

Apesar do bronze em Santiago, Wu ainda não tem a presença confirmada na próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França) em 2024. O único a carimbar seu passaporte em Santiago foi o canadense Tugurul Ozer, que ficou com o ouro nesta quinta.

Porém, Felipe Wu ainda terá duas oportunidades de se garantir nos Jogos Olímpicos, o Campeonato Pan-Americano de Carabina e Pistola, que será disputado entre 31 de março e 7 de abril de 2024, e o Torneio Pré-Olímpico, disputado entre 11 e 19 de abril de 2024 no Rio de Janeiro.

Esportes | Felipe Wu | Jogos Olímpicos | Jogos Pan-Americanos | Pan de Santiago | Paris 2024 | Santiago 2023 | tiro esportivo