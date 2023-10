PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Principal contratação de uma equipe da MLS nesta temporada, Lionel Messi não está entre os finalistas do prêmio de melhor jogador da liga.

A lista dos três finalistas da temporada conta com dois argentinos: Luciano Acosta [FC Cincinnati] e Thiago Almada [Atlanta United]. O gabonês Denis Bouanga [LAFC] também concorre.

Messi não foi de todo esquecido. Isso porque, o camisa 10 do Inter Miami está concorrendo ao prêmio de melhor estreante da liga. Ele disputa com Giorgos Giakoumakis [Atlanta United] e Eduard Löwen [St. Louis City].

O astro argentino disputou apenas seis jogos na MLS. Ao todo, ele marcou apenas um gol e deu duas assistências e não conseguiu levar a equipe ?última colocada de sua conferência quando ele chegou ?aos playoffs.

Nas últimas rodadas, Messi sofreu uma lesão e ficou ausente de quatro jogos enquanto se recuperava. Ele também desfalcou a equipe em duas partidas por estar retornando das datas Fifa com a seleção argentina.

SUCESSO NAS COPAS

A maior parte dos jogos de Messi na atual temporada pelo Inter Miami foi em copas. O camisa 10 guiou o clube no seu primeiro título da história: a Copa das Ligas.

No torneio disputado entre equipes da MLS e do Campeonato Mexicano, Messi foi titular nos sete jogos e marcou 10 gols.

O astro argentino também foi fundamental para que o Inter Miami chegasse à final da Copa dos Estados Unidos. Na semifinal, ele contribuiu com duas assistências no empate por 3 a 3 contra o FC Cincinnati, que terminou com classificação de sua equipe nos pênaltis.

Na decisão da copa nacional, no entanto, Messi foi ausência por causa de uma lesão.