SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil abriu um dia de nove finais no boxe (transformado em sete por duas desistências) com uma medalha de ouro e uma de prata no feminino. Bia Ferreira ganhou o bicampeonato na categoria até 60kg, enquanto Tatiana Chagas, estreante de 31 anos, ficou com o segundo lugar na categoria até 54kg.

BEATRIZ FERREIRA

A atual campeã pan-americana reconquistou o título em luta contra a colombiana Angie Valdés, na categoria até 60kg. Todos os juízes ficaram a favor da brasileira.

Bia Ferreira levou a melhor em primeiro assalto estudado. Houve pouca troca de golpes, com a brasileira encaixando as melhores sequências. A decisão da arbitragem foi dividida, vencendo por 3 a 2.

O segundo round foi todo de Bia Ferreira. A brasileira atuou com mais agressividade, encaixou cruzados na cabeça da adversária e venceu por unanimidade.

A brasileira comprovou sua superioridade no assalto final. Precisando somente não ser nocauteada, Bia Ferreira continuou melhor na luta e venceu mais uma vez por decisão unânime. Segunda medalha de ouro pan-americana garantida.

Ela ainda é bicampeã mundial (2019 e 2023) e prata olímpica (Tóquio-2020) e vai se despedir do boxe amador após Paris. Bia já vem fazendo algumas lutas profissionais, mas vai se dedicar totalmente ao profissionalismo a partir de 2025.

TATIANA CHAGAS

A baiana foi derrotada pela colombiana Yeni Arias por 3 a 2 na final da categoria até 50kg.

Após os dois primeiros rounds, dois árbitros viam vitória brasileira por dois pontos, mas dois marcavam a luta empatada. O que aconteceria no terceiro, então, decidiria o confronto, até então, na prática, empatado.

Arias implantou ritmo avassalador no último round, contra uma brasileira cansada. Atacou com urgência e encaixou golpes em sequência na brasileira. Todos os cinco árbitros viram uma incontestável vitória colombiana.

No terceiro round eu perdi para o cansaço. Ela estava bem mais preparada do que eu dessa vez. Não vai ser a última vez que a gente vai se enfrentar. Estou feliz. Não levei o ouro para casa, mas a batalha não acabou. Isso só me deu vontade de treinar mais para no próximo Pan, nas Olimpíadas, só voltar com o ouro para casa Tatiana Chagas

OUTRAS FINAIS DO DIA

Keno Marley é o próximo brasileiro a entrar no ringue, às 12h15 (de Brasília). O pugilista baiano terá pela frente o cubano Julio César La Cruz, atual tricampeão pan-americano e bicampeão olímpico.

A outra leva de decisões no boxe começa às 17h. Quatro brasileiros ? Carol Naka, Jucielen Romeu, Bárbara dos Santos e Wanderley Pereira ? lutarão pela medalha de ouro em Santiago.

Os finalistas Michael Douglas Trindade e Abner Teixeira não disputarão as decisões e ficam com a medalha de prata. Ambos foram poupados ? Abner foi ao Pan com o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito rompido, enquanto Michael sentiu dores no cotovelo. Os dois têm vaga garantida em Paris-2024, assim como todos os pugilistas que chegaram à final.