PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor do Santos se surpreende ao ver Jhojan Julio brilhando pela LDU. Com passagem apagada pelo time paulistga, o atacante de 25 anos virou piada na torcida, mas deu a volta por cima rapidamente e nesta hoje lidera a equipe equatoriana que disputará o título da Sul-Americana contra o Fortaleza, sábado (28), 17h, em Maldonado, Uruguai.

O QUE ACONTECEU

Foram 21 jogos, duas assistências e um gol na passagem de Julio pelo Santos em 2022. Ele chegou por indicação do técnico Fabián Bustos.

Depois de ser aproveitado pelo gringo, as chances ficaram cada vez menos frequentes com Lisca e Orlando Ribeiro.

Em dezembro do ano passado, o Santos optou por romper o empréstimo e 'devolver' o jogador para LDU, clube com o qual mantinha vínculo. E desde então a vida mudou totalmente.

POR QUE NÃO DEU CERTO

Segundo apurou a reportagem, Jhojan Julio se sentia um pouco isolado no Brasil. Apesar de ter companhia do compatriota Bryan Angulo e de outros estrangeiros do elenco santista, o afastamento pesou para o pouco futebol.

A cobrança forte da torcida também teria influenciado o ambiente e prejudicado sua adaptação. Julio foi repetidamente motivo de memes na internet, como quando 'driblou um companheiro' num lance ofensivo.

"Minha passagem pelo Brasil foi importante para meu amadurecimento, encontrei pessoas que me ajudaram, mas fico feliz por ter voltado, por conseguir fazer o melhor pela LDU", disse Jhojan Julio em entrevista coletiva.

RECUPERAÇÃO NO EQUADOR, ALGOZ DO SÃO PAULO

Foi em casa que Julio reencontrou sua melhor versão. De volta à LDU, ele logo se tornou peça importante na arrancada até a final da Sul-Americana.

São sete gols e duas assistências pela equipe de Quito, além de atuações marcantes contra o São Paulo.

No jogo de ida das quartas de final, ele fez um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 1, e ainda converteu o pênalti decisivo no jogo de volta, cobrança que decretou a eliminação do Tricolor.

A retomada aconteceu a partir do 'carinho' recebido no regresso. Segundo relatos colhidos pela reportagem, Julio se sentiu importante e integrado ao projeto do técnico Luis Zubeldía, algo que o fez crescer em campo.

O bom futebol pela LDU ocasionou seu retorno à seleção do Equador, camisa que não defendia desde 2021. Ele esteve nas duas últimas convocações do técnico Félix Sanchez, atuando contra Uruguai e Colômbia, em jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Agora o desafio é a decisão da Sul-Americana, onde busca o primeiro título internacional da carreira.

"Eu sempre digo que os sonhos se concretizam quando se acredita e trabalha. Estou vivendo um sonho e o mais lindo seria conquistar o título para dedicar à minha mãe", afirma Jhojan Julio.