SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A tenista brasileira Bia Haddad conquistou neste domingo (29) o WTA Elite Trophy após vencer a chinesa Qinwen Zheng por 2 sets a 0, com duplo 7/6.

A partida durou 2 horas e 52 minutos.

A atleta de 27 anos, natural de São Paulo, não perdeu nenhum set ao longo do torneio.

O WTA Elite Trophy é uma competição realizada na China e envolve tenistas que estão entre a 10ª e 18ª posição no ranking mundial.

Essa foi a primeira final que Bia disputou na temporada 2023.

Com o título, Bia Haddad conquistou 700 pontos e deve subir oito posições no ranking da WTA, chegando à 11ª posição, um posto abaixo do melhor de sua carreira.

"É muito bom ver todo mundo apoiando o tênis feminino. É muito importante para nós. Foi uma grande semana e, apesar de ser do outro lado do mundo, me senti em casa. Eu senti uma ótima energia. Muito obrigada a todos", afirmou Bia.

TERCEIRO TÍTULO

Esse foi o terceiro título da carreira de Bia, que chegou a cinco finais.

No ano passado, ela venceu os WTA 250 em Nottingham e Birmingham.