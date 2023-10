SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Ana Sátila conquistou o tricampeonato pan-americano na manhã deste domingo (29), conquistando o ouro na canoagem slalom, categoria C1 feminina. É a quinta medalha de Sátila em Jogos Pan-Americanos.

Recuperando-se de uma semifinal complicada, com erros e penalidades, Ana Sátila fez um tempo de 106.52, muito à frente das adversárias da bateria.

A prata ficou com a canadense Lois Betteridge, que fez um tempo de 117.69. Em um resultado histórico para o Paraguai, Ana Paula Fernandes ficou com o bronze, em um tempo de 160.97.

Na carreira, Ana Sátila soma quatro medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos. Além do tri na modalidade C1, com a canoa, tem um ouro no caiaque, categoria K1.

"A nossa primeira participação foi em Toronto, conquistei uma medalha de ouro e uma de prata. Em Lima, duas de ouro e agora minha primeira de ouro aqui no Chile. Estou muito feliz, foi uma competição muito dura, do início ao fim. Eu tive esse problemão na semifinal, que me custou muito fisicamente. É um canal que é muito difícil, exige muito do atleta, as condições estavam muito ruins e agente teve que se superar a cada segundo. Mas, eu vim muito preparada, trinei muito e estou muito feliz", disse Ana Sátila.