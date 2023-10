SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil já tem medalha de ouro garantida no judô do Pan 2023 neste domingo (29). Gabriel Falcão e Daniel Cargnin se enfrentam na decisão da categoria até 73kg. Além disso, Guilherme Schmidt também disputará final (até 81kg). O país ainda terá a oportunidade de adicionar mais três bronzes ao seu quadro de medalhas.

Gabriel Falcão foi o primeiro brasileiro a se garantir na decisão. O brasileiro nem precisou entrar no tatame nas oitavas após desistência do rival. Nas quartas, venceu o mexicano Gilberto Martínez com wazari no golden score. A semifinal foi decidida por falta de combatividade. O dominicano Antonio Scheidig levou três punições, o que colocou Falcão na final.

Daniel Cargnin confirmou o duelo com Falcão posteriormente. O medalhista olímpico passou sem grandes dificuldades nas oitavas e quartas de final, mas sofreu na semi. O brasileiro aparentou sentir dores no tornozelo em combate longo contra Andrés Miranda, mas resistiu. O colombiano sofreu três shidos e foi derrotado após mais de 10 minutos de luta.

Guilherme Schmidt também entrará no tatame mais tarde em luta valendo medalha de ouro. O brasileiro passou por semifinal complicada contra Medickson Cortorreal, aplicando ippon no golden score. A decisão será contra o chileno Jorge Alvarez.

O Brasil pode ter duas medalhas bronze na categoria até 70kg feminina. Aléxia Castilhos e Luana Carvalho caíram nas quartas de final e venceram suas lutas de repescagem por ippon.

Ketleyn Quadros foi eliminada na semifinal da categoria até 63kg. Após vitória nas quartas de final por falta de combatividade da adversária, a brasileira sofreu ippon da canadense Isabelle Harris. A veterana de 36 anos de idade ainda terá a chance de conquistar medalha de bronze.

A rodada de decisões do judô será ainda neste domingo. A final brasileira entre Gabriel Falcão e Daniel Cargnin está marcada para acontecer às 15h25.

Brasileiros classificados à final:

Gabriel Falcão (até 73kg)

Daniel Cargnin (até 73kg)

Guilherme Schmidt (até 81kg)

Brasileiras que disputarão o bronze

Aléxia Castilhos (até 70kg) - via repescagem

Luana Carvalho (até 70kg) - via repescagem

Ketleyn Quadros (até 63kg) - eliminada na semifinal