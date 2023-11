SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton é heptacampeão da F1, recordista de pole positions e vitórias, um obcecado pelo sucesso desde a infância. Mas neste fim de semana, em Interlagos, vai correr com ambições e sentimentos bem diferentes.

Reaprendeu a perder, contou o inglês no evento de um patrocinador da Mercedes num hotel na zona sul de São Paulo.

Diante das dificuldades da equipe alemã com seus últimos dois carros, voltou a saborear o valor um bom resultado que não seja uma vitória. Como quando era criança.

"Essa jornada está sendo positiva para mim. Cresci aprendendo a buscar resultados e a saborear as conquistas. Nem sempre eu vencia. Agora estou reaprendendo isso. Hoje, quando subo ao pódio, sinto-me novo, fresco. No último domingo, por exemplo... Aprendi a saborear um segundo lugar", disse Hamilton, vencedor em Interlagos em 2016, 2018 e 2021 e que conquistou seu primeiro título no autódromo paulistano, em 2008.

Como sempre acontece, derramou elogios ao público brasileiro e falou muito do seu grande ídolo no esporte, Ayrton Senna.

"Será minha primeira corrida como brasileiro, o que é um sentimento um pouco estranho", disse o piloto, que após o GP do ano passado recebeu o título de cidadão honorário do país. "Em 2008, quando ganhei o título aqui contra um piloto brasileiro [Felipe Massa], senti-me o inimigo púbico número 1. Mas sempre recebi muito carinho aqui nos anos seguintes."

Questionado sobre suas inspirações para seguir no esporte mesmo sem lutar pelo título, citou duas pessoas. "Meu pai, que sempre foi meu herói, que trabalhou muito duro para que eu seguisse no esporte. E Ayrton Senna, que comecei a assistir com 4 anos."

George Russel também participou do evento e foi mais direto ao falar sobre os planos para o fim de semana: "Estamos aqui para ganhar".

As memórias são boas. Foi em Interlagos que ele conquistou sua única vitória na F1 até hoje, no GP do ano passado.

É, até agora, a última vitória da Mercedes na categoria.

São Paulo