SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - Com 8 medalhas de ouros conquistadas nesta sexta-feira (3) nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, o Time Brasil já superou a campanha de Lima-2019 e alcançou o melhor desempenho da história na competição continental. A medalha que coroou a marca foi de Darlan Romani, no arremesso de peso.

No Pan de Lima, o Brasil conquistou 169 medalhas: 54 ouros, 45 pratas e 70 bronzes. Nesta sexta, em Santiago, a delegação brasileira chegou 54 ouros, 58 pratas e 48 bronzes. Como o número de pratas já é maior do que a edição anterior, a equipe nacional já alcançou o melhor resultado da história.

Em conversa com a reportagem do UOL, Ney Wilson - diretor de alto rendimento do COB - celebrou a marca e destacou a importância do resultado na reta final da preparação para as Olimpíadas de Paris, que começam em 26 de julho do próximo ano.

"Avaliamos o trabalho dia a dia e tínhamos uma perspectiva de que hoje ou amanha bateríamos essa meta. Como a gente tem visto, os atletas estão desempenhando muito bem ao lado de confederações e treinadores. É um ponto importante no processo de caminhada aos Jogos de Paris-2024, em que saímos com a autoestima alta e de um ambiente vencedor", disse Ney Wilson, diretor de alto rendimento do Comitê Olímpico do Brasil.

A primeira premiação dourada do dia veio com Babi Domingos, na ginástica rítmica, na decisão da bola na final por aparelho. Em seguida, a atleta de 16 anos Maria Eduarda Alexandre também subiu ao lugar mais alto do pódio no arco.

A vela contribui com mais três ouros, com Bruno Lobo (fórmula kite), Martine Grael e Kahena Kunze (classe 49er FX) e Mateus Isaac (IQ Foil). Já no saltos do hipismo, Stephan Barcha foi campeão. Então Lais Nunes ganhou o ouro no wrestling e deixou o Brasil perto do recorde, que veio com Darlan.

"Tudo isso contribui para esse final de preparação e classificação olímpica. Já atingimos a marca de Lima, também, em relação ao número de vagas para os Jogos Olímpicos. Ainda tem mais vagas em disputa e devemos em chegar em torno de 50 a 55 vagas conquistadas. Então, a gente atinge todos os objetivos estabelecidos antes de sair do Brasil", destacou o dirigente.

Veja em quais modalidades o Brasil chegou ao lugar mais alto do pódio nesta sexta:

Ginástica rítmica bola - Babi Domingos

Ginástica rítmica arco - Maria Eduarda

Vela fórmula Kite - Bruno Lobo

Vela 49er FX - Martine Grael e Kahena Kunze

Hipismo saltos - Stephan Barcha e o cavalo Chevaux Primavera Império Egípcio

Vela IQ Foil - Mateus Isaac

Wrestling - Laís Nunes

Atletismo arremesso de peso - Darlan Romani