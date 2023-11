RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil é ouro no vôlei masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Em uma final com gosto de revanche, a equipe verde e amarelo venceu a Argentina por 3 sets a 0 (25 a 23; 25 a 13 e 25 a 22.

Os países se encontraram na disputa pelo ouro após a final do Sul-Americano, que a Argentina venceu por 3 a 0 ? foi a primeira vez que o Brasil participou da competição e não levou a taça.

Esta é o quinto ouro do Brasil na categoria. Anteriormente, o país chegou ao topo do pódio em 1963, 1983, 2007 e 2011.

Como foi o jogo

O jogo começou equilibrado, com pontos lá e cá, mas, ainda no primeiro set, a Argentina conseguiu abrir vantagem no placar. O time comando por Giuliano Ribas, porém, reagiu e fechou em 25 a 23.

No segundo set, a equipe verde e amarela teve acertos na defesa e no ataque, foi superior e não deu chances ao adversário. Fechou em 25 a 13.

No set derradeiro, o duelo mudou de mãos. Brasil e Argentina se revezaram quanto aos bons momentos do jogo. Na reta final, o time brasileiro construiu vantagem e a vitória veio em um saque dos "hermanos" para fora. 25 a 22.

Darlan foi o maior pontuador, com 14. Judson, com 13, Adriano e Honorato, com nove cada, também se destacaram no quesito.