Com o ano terminando, é possível listar as preferências dos usuários em matéria de jogos de cassino e antecipar o favoritismo do público, face a esses jogos de azar. A combinação destes dois elementos permite obter uma lista bem fiável das tendências para o ano de 2024.

Apresentamos os jogos de cassino mais populares, cuja tendência prevê que em 2024 se mantenham no topo das preferências dos jogadores brasileiros:

5. Bacará

Este jogo de cartas, em que o jogador pode apostar nele mesmo ou no dealer, é bastante procurado, em especial nos jogos ao vivo. O fato de ter o crupiê em uma transmissão em tempo real, torna o jogo mais divertido e emocionante. São muitos os jogadores que escolhem o bacará com dealer ao vivo, como um dos jogos favoritos nos casinos online life.

4. Blackjack

Outro jogo de cartas entre as preferências do público. O jogo do vinte e um é amplamente conhecido por jogadores de todo o mundo. A expectativa na distribuição de cartas e o suspense em não exceder os 21 pontos, dão ao jogo uma energia super intensa, que conquista os jogadores.

3. Roleta

A roleta é um jogo de suspense. Ver a bola girando e saltitando na roda, aguardando, com expectativa, o número sorteado, torna o jogo uma montanha russa de emoções. Com várias possibilidades de apostas e com um RTP (retorno ao jogador) bastante alto, a roleta figura entre os jogos favoritos do público. Muito em especial, a roleta francesa ou a roleta europeia. Sites, como a Betway, apresentam um conjunto de versões e variações de roulette, tanto online, como ao vivo. Jogos dos mais diversos provedores e estúdios de jogos.

2. Jogos Crash

Os jogos de travamento, como também são conhecidos, se tornaram um verdadeiro fenômeno, assim que chegaram ao mercado. Jogos como o Aviator, o Spaceman, o Avaitrix ou o JetX são os favoritos de uma grande parte do público. O fato de ser um jogo bem simples, com regras descomplicadas e sem grandes funcionalidades, faz com que o jogo seja ainda mais especial. O jogo crash se carateriza pela aposta de baixo valor, a ação megarápida e o potencial ganho elevado. Uma combinação de fatores que levam esta categoria a estar no pódio, em relação às preferências do público.

1. Caça-níqueis



Os Caça-níqueis continuam a liderar o favoritismo dos jogadores brasileiros. São muitos os motivos pelos quais as máquinas de jogos são tão populares em todo o mundo. O jogador apenas tem que clicar no botão “Girar” e ver os carretéis girando, aguardando por uma combinação vencedora. O fato de ser um jogo simples apaixona o público. Acresce ainda a existência de imensas funcionalidades, de numerosas combinações vencedoras e de muitos recursos premiados. Os caça-níqueis estão cada vez mais completos, como designs cuidados, gráficos animados e sons envolventes, que fazem com que o jogo seja o favorito do público.

Estas tendências de jogo, registradas no final de 2023, devem se manter no próximo ano, com inclusão de Realidade Virtual ou Realidade Aumentada, que poderá tornar os jogos ainda mais imersivos e reais.