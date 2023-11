RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Ramon Menezes convocou a seleção sub-23, pensando na preparação para o torneio Pré-Olímpico de janeiro.

A equipe usará a próxima data Fifa -entre 13 e 21 de novembro- para um período de treinos no CT do Corinthians, em São Paulo, já que não deu certo a tentativa de marcar amistosos contra o Paraguai.

A lista conta com diversos jogadores relevantes da Série A do Brasileirão, entre eles os atacantes Marcos Leonardo, do Santos, e John Kennedy, herói do Fluminense na final da Libertadores.

Os clubes com jogadores convocados não terão desfalques durante o campeonato.

A lista de convocados

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Andrew (Gil Vicente), Marcelo Pitaluga (Liverpool)

Laterais: Khellven (CSKA), Vinicius Tobias (Real Madrid), Vanderlan (Palmeiras) Patryck (São Paulo)

Zagueiros: Beraldo (São Paulo), Robert Renan (Zenit), Michel (Palmeiras) e Arthur Chaves (Académico de Viseu)

Meio-campistas: Alexander (Fluminense), Andrey Santos (Nottingham Forest), Igor Jesus (Flamengo), Pablo Maia (São Paulo), Luis Guilherme (Palmeiras), Victor Hugo (Flamengo)

Atacantes: Gabriel Pec (Vasco), Guilherme Biro (Corinthians), John Kennedy (Fluminense), Marcos Leonardo (Santos), Matheus Nascimento (Botafogo), Sávio (Girona)

O que disse Ramon

John Kennedy

"O momento do John Kennedy é muito bom, jogador rápido, que joga em várias posições no ataque, um jogador que gosta de fazer gols e é isso que a gente espera dele".

O Fluminense já liberou os jogadores para a Olimpíada?

"A gente sempre espera que os jogadores estejam à disposição. A gente não tem garantia de nada. O Fluminense está no Mundial também, que vai até 22 de dezembro. E vem período de férias. É uma coisa para se pensar, conversar. Tem a situação da nossa preparação".

Liberação dos demais

"Seria muito interessante se todos esses jogadores estivessem à disposição para que a gente pudesse fazer uma convocação muito forte".

Por que não tem jogo, mas, sim, treino

"Um agradecimento ao presidente do Corinthians. Foi tudo muito rápido. O Paraguai, que era o nosso adversário, não teve a possibilidade para os dois jogos que aconteceriam nesta data Fifa. Mas vimos a necessidade de estar com o grupo, ver os novos atletas. É a última preparação para o Pré-Olímpico, que já será em janeiro".

Seleção possível x seleção ideal

"Estamos convocado uma ótima seleção. Alguns vêm pela primeira vez, outros já conhecem o trabalho. Essa preparação é muito válida para tirar algumas conclusões. É importante fazer uma convocação como essa".

Dados da lista

Oito atletas estiveram no Pan-Americano. Oito foram campeões sul-americanos, em janeiro. Seis atletas vão estar com Ramon na seleção pela primeira vez.