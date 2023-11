SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista de 2024 já tem seus quatro grupos definidos. A FPF (Federação Paulista de Futebol) realizou o sorteio das chaves na noite desta quinta-feira (16), no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. O torneio começa no dia 21 de janeiro e vai até 7 de abril.

O destaque vai para o Corinthians, que está na mesma chave do Bragantino. Mirassol e Inter de Limeira completam o grupo C.

VEJA GRUPOS:

Grupo A: Santos, Ituano, Santo André e Portuguesa

Grupo B: Palmeiras, Água Santa, Guarani e Ponte Preta

Grupo C: Corinthians, Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira

Grupo D: São Paulo, São Bernardo, Botafogo e Novorizontino

COMO FUNCIONA

Na 1ª fase, cada time vai jogar 12 vezes contra todas equipes das outras chaves. O modelo é o mesmo utilizado pela FPF nos últimos anos. Times do mesmo grupo, portanto, não se enfrentam nesta fase.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final após o encerramento das 12 rodadas. É possível, portanto, que um 3° colocado de uma chave tenha mais pontos do que o vice-líder de outra e mesmo assim não se classifique.

Já os protagonistas das duas piores campanhas no geral serão rebaixados para a Série A2 estadual. Na edição deste ano, Ponte Preta e Novorizontino participaram da 2ª divisão e garantiram o acesso para 2024.

Nas quartas de final, os melhores de cada grupo se enfrentam em jogo único, e o sistema é mantido para a semifinal -quem tiver mais pontos joga em casa.

Já na grande decisão, duelos de ida e volta decidem o campeão. O detentor do título será conhecido no dia 7 de abril, um domingo.

O Paulista de 2024 será transmitido por Record, Cazé TV, TNT Sports e HBO Max. O Premiere não vai exibir nenhum jogo.