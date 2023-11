SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, o Brasil recebe o torneio internacional de breaking Undisputed Masters. A competição será realizada neste sábado (18), em São Paulo, das 10h às 23h (de Brasília).

TORNEIO DISPUTADO

São 467 pessoas inscritas nas categorias individuais (52 no feminino e 315 no masculino), além de 48 equipes para a disputa do 5x5.

"A quantidade de inscritos é incrível. É um evento muito disputado, com pessoas do mundo todo. São poucos eventos que conseguem unir tantas pessoas, tantos países, tantos continentes em um só lugar. É um evento bem importante", explica Migaz, um dos juízes da competição e membro da federação internacional da competição.

Entre os competidores, os atletas com chance de representar o Brasil em Paris, em 2024, são: Luan San, Bart, Maia, Flash, Kley, Nathana, Mini Japa e Rato Evn. Os três últimos disputaram os Jogos Pan-Americanos, junto com Leony, mas caíram nas quartas de final.

A B-Girl Miwa e também jurada do torneio exalta que no Undisputed Masters a energia é muito alta. "É um evento onde todos se divertem, veem muita dança do nível mais elevado e a premiação é incrível", conta.

PREMIAÇÃO

Os primeiros colocados do solo masculino e feminino ganham uma viagem para Tóquio e a chance de disputar o Undisputed lá. Enquanto os segundos colocados levam R$ 1,5 mil. Já na categoria 5x5 Crews, o prêmio é de R$ 20 mil para a equipe que ficar em primeiro e R$ 3.200 para a segunda colocada.

A competição é patrocinada pela Fujifilm Instax e existe desde 2014, reunindo os melhores breakers de todo o mundo. A fase eliminatória da competição ocorre das 11h às 18h, e as finais estão previstas para ocorrer à noite.