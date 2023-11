SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido, na manhã desta sexta-feira (17), no primeiro dia de treinos livres do GP de Las Vegas de Fórmula 1.

Leclerc fechou a sessão com um tempo de 1min35s265. Carlos Sainz fechou a dobradinha da Ferrari. Fernando Alonso, da Aston Martin, foi o terceiro.

O segundo treino aconteceu sem quaisquer problemas. A primeira sessão foi paralisada por conta de uma tampa de bueiro, e isso fez com o TL2 atrasasse em 2h30.

COMO FOI O TL1

Problemas com a tampa de um bueiro no percurso fizeram com que primeiro treino livre durasse apenas dez minutos.

Tudo começou com o carro de Carlos Sainz que, após passar pelo bueiro, sofreu um apagão do motor e ficou parado na pista. Depois de uma espera longa, a direção de prova informou que o treino não seria retomado. A Alpine e a Alfa Romeo também relataram que teria que fazer reparos nos carros de Esteban Ocon e Zhou Guanyu, respectivamente.

Até o momento da parada, Charles Leclerc era o líder, com a melhor marca em 1min40s909, seguido por Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Max Verstappen e Esteban Ocon.

COMO FOI O TL2

A segunda sessão foi atrasada em 2h30 para que a organização da prova solucionasse os problemas com a tampa de um bueiro. Além disso, fizeram uma mudança e o TL2 teve 1h30 de duração.

O início do treino teve uma briga de liderança entre Hamilton, Leclerc, Sainz e Verstappen. No entanto, ao longo dos minutos o neerlandês da Red Bull segurou a vantagem por um tempo.

Leclerc, porém, foi ao topo faltando ainda 40 minutos para o fim e não largou mais a posição, seguido por Sainz e domínio da Ferrari. Fernando Alonso e Sergio Pérez brigavam pelo top-3, mas o espanhol levou a melhor na disputa.

AGENDA

Na madrugada de sábado (18), a partir de 1h30 tem o terceiro treino livre, enquanto às 5h será realizado o treino classificatório.

O Grande Prêmio de Las Vegas acontece na madrugada do domingo (19), às 3h.