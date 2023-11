SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Faltam quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, mas já é possível afirmar que o Palmeiras terminará a competição à frente do Corinthians pelo sexto ano consecutivo.

Mesmo que o Corinthians vença todos os jogos restantes, e o Palmeiras perca todos, o Alviverde terminará o Brasileirão à frente. O Alvinegro chegaria a 56 pontos, e o time comandado por Abel Ferreira ficaria com seus mesmos 62 pontos -a equipe alviverde disputa ponto a ponto o título da competição.

O Palmeiras é o líder da competição com 62 pontos, enquanto o Corinthians é apenas o 11º com 44. O time do Parque São Jorge respirou na briga contra o rebaixamento após a vitória contra o Grêmio na última rodada.

Este será o sexto ano seguido em que o Palmeiras terminará o Brasileirão à frente de seu principal rival. A última vez que o Corinthians superou a pontuação do Alviverde foi em 2017, ano em que o Alvinegro ficou com o título brasileiro -o Palmeiras foi o vice-campeão.

O Palmeiras igualou marca histórica do Corinthians. Os corintianos, entre 2010 e 2015, terminaram o Brasileirão à frente do Alviverde -e, com o campeonato de 2023, o Palmeiras iguala essa marca.

Veja o desempenho das equipes ano a ano no Brasileiro*

2003 - Corinthians, 59 pontos, 15º. Palmeiras na Série B.

2004 - Palmeiras, 79 pontos, 4º. Corinthians, 74 pontos, 5º.

2005 - Corinthians, 81 pontos, 1º. Palmeiras, 70 pontos, 4º.

2006 - Corinthians, 53 pontos, 9º. Palmeiras, 44 pontos, 16º.

2007 - Palmeiras, 58 pontos, 7º. Corinthians, 44 pontos, 17º (rebaixado).

2008 - Palmeiras, 65 pontos, 4º. Corinthians na Série B.

2009 - Palmeiras, 62 pontos, 5º. Corinthians, 52 pontos, 10º.

2010 - Corinthians, 68 pontos, 3º. Palmeiras, 50 pontos, 10º.

2011 - Corinthians, 71 pontos, 1º. Palmeiras, 50 pontos, 11º.

2012 - Corinthians, 57 pontos, 6º. Palmeiras, 34 pontos, 18º (rebaixado).

2013 - Corinthians, 50 pontos, 10º. Palmeiras na Série B.

2014 - Corinthians, 69 pontos, 4º. Palmeiras, 40 pontos, 16º.

2015 - Corinthians, 81 pontos, 1º. Palmeiras, 53 pontos, 9º.

2016 - Palmeiras, 80 pontos, 1º. Corinthians, 55 pontos, 7º.

2017 - Corinthians, 72 pontos, 1º. Palmeiras, 63 pontos, 2º.

2018 - Palmeiras, 80 pontos, 1º. Corinthians, 44 pontos, 13º.

2019 - Palmeiras, 74 pontos, 3º. Corinthians, 56 pontos, 8º.

2020 - Palmeiras, 58 pontos, 7º. Corinthians, 51 pontos, 12º.

2021 - Palmeiras, 66 pontos, 3º. Corinthians, 57 pontos, 5º.

2022 - Palmeiras, 81 pontos, 1º. Corinthians, 65 pontos, 4º.

*A reportagem usou o recorte do Brasileirão na era dos pontos corridos, a partir de 2003.