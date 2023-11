SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora norte-americana Taylor Swift é constantemente associada ao Corinthians. A curiosa relação, no entanto, não tem a ver com uma possível torcida da artista para o clube brasileiro, e sim com uma inusitada coincidência: ela é uma grande "pé-quente" para os alvinegros.

O Corinthians tem alto aproveitamento nos jogos próximos aos lançamentos dos álbuns de Taylor Swift. A comparação foi feita pela primeira fez em 2020, a partir de um levantamento feito pelo perfil Timão Dados, no Twitter.

O time alvinegro só teve um resultado negativo considerando a última partida antes das estreias dos 10 discos da cantora e o primeiro jogo após o lançamento dos álbuns. Embora ainda não tenha sido derrotado no tempo regulamentar desses confrontos, o clube do Parque São Jorge perdeu nos pênaltis a final da Copa do Brasil 2022 para o Flamengo.

Ao todo, foram 12 vitórias e oito empates nos jogos deste recorte. A maior vítima foi o rival Palmeiras, que foi derrotado três vezes e teve um empate.

O levantamento só leva em conta os dez álbuns inéditos de Taylor Swift. Regravações ou outros formatos não são considerados na escrita.

A coincidência fez Taylor virar uma espécie de talismã simbólico para o clube. Graças ao "tabu" favorável, ela já até foi convidada pela Gaviões da Fiel para desfilar pela escola de samba no Carnaval.

A cantora está no Brasil pela segunda vez. Na primeira, que foi em 13 de setembro de 2012, o Corinthians venceu o Palmeiras no jogo seguinte à visita da artista e terminou aquele ano com o título do Mundial.

RELAÇÃO DOS JOGOS COM OS LANÇAMENTOS

Álbum Taylor Swift (lançado em 24/10/2006)

Antes: 22/10 - Corinthians 1 x 0 Cruzeiro

Depois: 25/10 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Fearless (11/11/2008)

Antes: 08/11 - Criciúma 0 x 2 Corinthians

Depois: 12/11 - Juventude 1 x 2 Corinthians

Speak Now (25/10/2010)

Antes: 24/10 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Depois: 27/10 - Flamengo 1 x 1 Corinthians

Red (22/10/2012)

Antes: 20/10 - Corinthians 1 x 1 Bahia

27/10 - Corinthians 1 x 0 Vasco

1989 (27/10/2014)

Antes: 25/10 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Depois: 01/11 - Corinthians 2 x 2 Coritiba

Reputation (10/11/2017)

Antes: 08/11 - Athletico Paranaense 0 x 1 Corinthians

Depois: 11/11 - Corinthians 1 x 0 Avaí

Lover (23/08/2019)

Antes: 22/08 - Corinthians 0 x 0 Fluminense

Depois: 25/08 - Avaí 1 x 1 Corinthians

Folklore (24/07/2020)

Antes: 22/07 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Depois: 26/07 - Oeste 0 x 2 Corinthians

Evermore (11/12/2020)

Antes: 02/12 - Fortaleza 0 x 0 Corinthians

Depois: 13/12 - Corinthians 1 x 0 São Paulo

Midnights (21/10/2022)

Antes: 19/10 - Flamengo 1 x 1 Corinthians (6 x 5 nos pênaltis)

Depois: 22/10 - Santos 0 x 1 Corinthians