SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (20), no Dia da Consciência Negra, o São Paulo Futebol Clube anunciou a instituição do Prêmio Diamante Negro.

A premiação vai homenagear pessoas negras que tenham contribuído com realizações relevantes em pautas raciais e de cidadania. O prêmio é uma continuação do trabalho realizado pelo São Paulo em parceria com o Observatório da Discriminação Racial.

"O São Paulo está sempre atento à inclusão. É impossível falar sobre a história do clube e do país sem citar as importantes realizações de pessoas negras. Esta premiação é uma forma de demonstrar reconhecimento por estes feitos no esporte e na sociedade", disse o presidente Julio Casares.

O objetivo do prêmio é promover o respeito e a diversidade dentro e fora do campo. O nome da premiação é uma homenagem a Leônidas da Silva.

O Prêmio Diamante Negro terá três categorias: personalidade ligada ao esporte, pessoa que tenha realizado ações de cidadania no terceiro setor e colaborador do São Paulo.

A escolha dos vencedores será feita por uma comissão formada por representantes do clube, da torcida e de organizações engajadas na luta pela igualdade e contra o racismo.

A primeira edição do prêmio será entregue no Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro de 2024.