SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Itália sofreu, segurou empate por 0 a 0 com a Ucrânia e, com o resultado, se classificou para a Eurocopa 2024.

Itália e Ucrânia fizeram uma "final" valendo a segunda posição do grupo C das Eliminatórias da Euro. O empate deixou ambas com 14 pontos, mas os italianos ficam na frente por levarem a melhor no confronto direto -a tetracampeã venceu o primeiro jogo entre as duas seleções. A liderança da chave ficou com a Inglaterra, com 20 pontos.

A Itália vai defender o título na Eurocopa, depois de conquistar a edição 2020, disputada em 2021. A Azzurra venceu quatro, empatou duas e perdeu outras duas partidas nas Eliminatórias.

A Ucrânia vai brigar pela vaga na Euro através da repescagem. O adversário da seleção ucraniana será conhecido em sorteio.

UCRÂNIA

Trubin; Konoplya (Tymchyk), Svatok (Malinovskyi), Zabarnyi e Mykolenko; Stepanenko (Pikhalyonok), Tsygankov (Zubikov), Sudakov e Zinchenko (Sikan); Mudryk e Dovbyk.

ITÁLIA

Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno e Dimarco; Jorginho (Cristante), Frattesi e Barella; Zaniolo (Politano) (Darmian), Raspadori (Scamacca) e Chiesa (Kean).

Local: BayArena, Leverkusen, Alemanha

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistentes: Diego Barbero e Ángel Nevado (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

Cartões amarelos: Buongiorno (ITA)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: não houve