SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-direito Igor Vinícius está, finalmente, perto de voltar a jogar pelo São Paulo. O jogador perdeu praticamente o ano inteiro com um problema no púbis. No entanto, o Tricolor paulista não tem pressa neste momento.

Igor Vinícius começou a fazer o mesmo trabalho que o restante do grupo nesta semana, mas ainda com controle de carga. Ele é acompanhado de perto pelo Departamento Médico e está em processo de recondicionamento físico.

Nesta semana, o jogador alternou entre trabalhos físicos internos e treinos com o grupo. Algumas atividades são especiais e individualizadas com menor contato.

O Tricolor vê Igor treinando muito bem, em alta intensidade, como há muito não conseguia fazer. No entanto, não irá forçar um retorno neste ano, onde só cumpre tabela no Brasileirão.

Igor Vinicius até pode voltar aos gramados neste fim de temporada, mas a ideia do clube é prepará-lo para 2024. O lateral jogou somente duas partidas neste ano e não entra em campo desde 19 de janeiro.