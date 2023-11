SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornal espanhol 'Marca' colocou músicas de Flamengo e Palmeiras em uma lista com os melhores cantos de torcida.

O veículo selecionou 14 cantos de times de todo o mundo para realizar uma votação e eleger a melhor música de torcida.

"A enorme carga sentimental que acompanha o torcedor se reflete nas melodias e letras convertidas em hinos a cada partida. Estamos falando de músicas que já fazem parte da história dos maiores clubes do mundo e que serão passadas de pai para filho para se tornarem eternas", escreveu o Marca.

Flamengo e Palmeiras foram os únicos clubes brasileiros que tiveram suas músicas selecionadas. Além deles, também está na briga: Manchester United, Celtic, Borussia Dortmund, Boca Juniors, River Plate, PSG, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madri, Milan e Wydad de Casablanca.

Lista das músicas selecionadas

Glory Glory (Manchester United)

I just can't get enough (Celta)

Und wenn du das Spiel gewinnst (Borussia Dortmund)

Ooh Ssh! (Besiktas)

Cómo no te voy a querer (Real Madrid)

Allez Paris Saint-Germain! (PSG)

No me importa lo que digan (Boca Juniors)

Todos los domingos a la tarde yo vengo a alentarte (River Plate)

Eu canto, eu sou Palmeiras até morrer (Palmeiras)

Dezembro de 81 (Flamengo)

Ser del Barça es el millor que hi ha (Barcelona)

Atleti yo te amo contigo hasta el final (Atlético de Madri)

Che confusione sara perche ti amo (Milan)

Toujours on va gagner (Wydad de Casablanca)